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Лазарев показал видео с сыном и озадачил фанатов
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Лазарев показал видео с сыном и озадачил фанатов 

Рамблер 42 минуты назад
Фото: @lazarevsergey
Российский эстрадный певец и отец-одиночка, воспитывающий сына, поделился трогательным видео, чем умилил своих подписчиков и одновременно вызывал волну споров.
На видео сын Сергея Лазарева раскрасил картинку и написал "Папа". Счастливый отец поспешил показать ролик подписчикам своей страницы Instagram.
Но реакция фанатов была неожиданной. И если одни радовались за Сергея и его сына Никиту, называли малыша умницей, восхищались его успехами и желали счастья, то другие задавали сакраментальный вопрос: "А где же мама?".
Певец не стал вступать в дискуссию, предоставив подписчикам возможность самим разобраться в вопросе.
"Ну а как же слово МАМА? Он его никогда писать не будет?"
"Народ, вам не надоело задавать один и тот же вопрос? Какое вам дело, кто мама? Хватит лезть в чужую жизнь!"
"Вам какое дело, есть мама у малыша, но столько любопытных людей вокруг начинают лить грязь"
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