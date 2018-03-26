Лазарев показал видео с сыном и озадачил фанатов

Российский эстрадный певец и отец-одиночка, воспитывающий сына, поделился трогательным видео, чем умилил своих подписчиков и одновременно вызывал волну споров.

На видео сын Сергея Лазарева раскрасил картинку и написал "Папа". Счастливый отец поспешил показать ролик подписчикам своей страницы Instagram.

Но реакция фанатов была неожиданной. И если одни радовались за Сергея и его сына Никиту, называли малыша умницей, восхищались его успехами и желали счастья, то другие задавали сакраментальный вопрос: "А где же мама?".

Певец не стал вступать в дискуссию, предоставив подписчикам возможность самим разобраться в вопросе.

"Ну а как же слово МАМА? Он его никогда писать не будет?"

"Народ, вам не надоело задавать один и тот же вопрос? Какое вам дело, кто мама? Хватит лезть в чужую жизнь!"

"Вам какое дело, есть мама у малыша, но столько любопытных людей вокруг начинают лить грязь"