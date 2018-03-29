Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных 

Зрелые и уже состоявшиеся по всем статьям женщины очень часто выбирают в качестве спутников жизни мужчин, которые значительно младше.
Кто-то подпитывается их задором, кто-то чувствует себя привлекательнее рядом с молодым спутником, кому-то нравится исполнять роль наставницы и матери, когда родные дети уже давно упорхнули из родительского гнезда.
У подобного выбора десятки причин, каждая женщина руководствуется исключительно своими интересами и принципами, поэтому мы сегодня не будем разбираться во всех превратностях и особенностях женского мироустройства, а вспомним знаменитых дам, которые предпочли ровесникам молодых ухажеров.
Хайди Клум
По последним данным вездесущих папарацци, 44-летняя
топ-модель Хайди Клум встречается с гитаристом « Tokio Hotel » Томом Каулитцом. Том, некогда кумир всей эмо-молодежи, моложе Хайди на 16 лет. Впрочем, он не первый молодой возлюбленный топ-модели. Не так давно Хайди рассталась с 31-летним ВитоШнобелем.
Шэрон Стоун
Актриса в свои 60 лет продолжает сниматься в кино,
отлично выглядит и нравится мужчинам всех возрастов. Новый возлюбленный актрисы, 41-летний итальянский предприниматель Анджело Боффа, до отношений с Шэрон практически не появлялся в светской хронике и СМИ провели настоящую розыскную операцию, чтобы установить его личность. Сейчас папарацци активно преследуют пару, а сама Шэрон говорит, что любовь и поддержка бойфренда помогли ей перебороть страх перед возрастом.
Бритни Спирс
Бритни Спирс, реабилитировавшаяся после неудач в карьере, на данный момент встречается с фитнес-тренером Сэмом Асгари.
Сэм младше певицы на 12 лет, но похоже является для неё авторитетом в вопросах спорта. Отношения с Сэмом помогли Бритни восстановить прежнюю фигуру, она активно пропагандирует
здоровый образ жизни и делится с фанатами видео со своих тренировок.
Результат их работы и благотворного влияния Асгари можно увидеть в фотосессии Бритни для Kenzo.
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи — яркий пример того, что время совершенно невластно над итальянками. В свои 53 года она снимается в самых смелых и откровенных образах для фотосессий, играет девушку Джеймса Бонда и объявляет об отношениях с новым мужчиной, который, по словом актрисы, изменил её жизнь.
Избранником Моники стал 44-летний французский актер Жиль Леллуш.
Дженнифер Лопес
48-летняя Дженнифер Лопес и её возлюбленный 42-летний
баскетболист Алекс Родригес не скрывают своих отношений и активно покупают совместную недвижимость, самолеты для путешествий всей семьей и судя по всему отлично проводят время вместе. Пресса несколько раз пыталась обручить пару ипророчила скорую свадьбу, но сама Дженнифер признается, что они не собираются торопить события.
Шакира
Десятилетняя разница в возрасте у Шакиры и её мужа футболиста Жерара Пике не стала преградой для создания семьи. Звездная пара счастлива вместе и воспитывает двоих сыновей, хотя пресса с завидной регулярностью разводит их. Судя по всему, такая активность со стороны СМИ порядком надоела Шакире и она обратилась в полицию с жалобой на навязчивого папарацци, который преследовал её семью.