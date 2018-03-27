Как живет сейчас главная Красная шапочка СССР

50-летняя Яна Поплавская прославилась еще в 10 лет благодаря роли Красной Шапочки в культовой для советских детей киносказке «Про Красную Шапочку».

Время от времени Яна Поплавская и сейчас появляется в кино, однако сконцентрирована она на журналистике. Поплавская преподаёт на факультете журналистики МГУ и в Институте Телевидения и Радиовещания «Останкино», ведет радиопередачи и авторские колонки в сети. Несмотря на прошедшие годы, не узнать в Яне сделавшую ее знаменитой Красную Шапочку невозможно — достаточно взглянуть ей в глаза.

У Яны Поплавской доброе сердце: она остро реагирует на российские и мировые трагедии, участвовала в волонтерских акциях, не жалеет времени на то, чтобы появиться в шоу талантов "Ты супер" для детей, оставшихся без попечения родителей…

…и трогательно обожает свою собаку.

У Яны двое взрослых сыновей, Клим и Никита, от брака с Сергеем Гинзбургом . Сейчас в личной жизни у Яны Поплавской все хорошо: уже три года она встречается с радиоведущим Евгением Яковлевым . Ее избранник, взволновавший в свое время прессу значительной разницей в возрасте с актрисой и журналисткой, тоже родитель — он активно занимается воспитанием 7-летней дочери Лизы. В прошлом году в СМИ активно обсуждалась возможная свадьба влюбленных, однако под венец пара не спешит: любви им хватает и так.

А недавно Евгений Яковлев сопровождал Яну Поплавскую на вручении медали Министерства оборона РФ «Участнику военной операции в Сирии» — за выступления перед военными на сирийской базе.

Спасибо Министерству обороны России, «Кинодесанту», моей семье, моим друзьям, моим коллегам. Я счастлива! Служу России!

— написала Поплавская у себя в Instagram.