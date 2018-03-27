Одноклассник рассказал о травле Брежневой в школе

Одноклассник Веры Брежневой рассказал о ее сложном детстве.

Это сейчас Вера Брежнева — суперзвезда. Но детство Веры было далеко от гламура. В юношеские годы Вера Брежнева была настоящим гадким утенком. Одноклассники запомнили Веру Галушку (настоящая фамилия певицы) девочкой в очках с толстыми стеклами, короткой стрижкой и брекетами.

Вместо дорогих брендовых вещей гардероб Веры состоял из тех нарядов, которые достались ей от старших сестер. Так как будущая певица пришла в новую школу и сложившийся коллектив, одноклассники ее сразу не полюбили.

Это был класс пятый-шестой. Несуразный гадкий утенок. Девочки ее обзывали — очкарик, галуха-лягуха. В классе было 20 девочек и только 6 мальчиков. Никто из нас ее не защищал. Она сама держала удар. Иногда даже драки были во дворе. А после девчонки опаздывали на урок, а Вера приходила растрепанная и заплаканная. Но всегда боролась. С ней поступали жестоко — однажды наклеили на спину бумажку, на которой было написано «Уродина»,

— рассказал в эфире передачи «Звезды сошлись» бывший одноклассник Веры, Дмитрий Дузик.

Также мужчина рассказал, что семья Веры жила бедно. Поэтому девушке приходилось работать. В частности, Брежнева одно время мыла в баре посуду. Но ее жизнь кардинально изменилась после того, как она попала в «ВИА Гру».