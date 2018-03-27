Ещё
Одноклассник рассказал о травле Брежневой в школе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Одноклассник рассказал о травле Брежневой в школе 

WMJ.ru 10 часов назад
Одноклассник Веры Брежневой рассказал о ее сложном детстве.
Это сейчас Вера Брежнева — суперзвезда. Но детство Веры было далеко от гламура. В юношеские годы Вера Брежнева была настоящим гадким утенком. Одноклассники запомнили Веру Галушку (настоящая фамилия певицы) девочкой в очках с толстыми стеклами, короткой стрижкой и брекетами.
Вместо дорогих брендовых вещей гардероб Веры состоял из тех нарядов, которые достались ей от старших сестер. Так как будущая певица пришла в новую школу и сложившийся коллектив, одноклассники ее сразу не полюбили.
Это был класс пятый-шестой. Несуразный гадкий утенок. Девочки ее обзывали — очкарик, галуха-лягуха. В классе было 20 девочек и только 6 мальчиков. Никто из нас ее не защищал. Она сама держала удар. Иногда даже драки были во дворе. А после девчонки опаздывали на урок, а Вера приходила растрепанная и заплаканная. Но всегда боролась. С ней поступали жестоко — однажды наклеили на спину бумажку, на которой было написано «Уродина»,
— рассказал в эфире передачи «Звезды сошлись» бывший одноклассник Веры, Дмитрий Дузик.
Также мужчина рассказал, что семья Веры жила бедно. Поэтому девушке приходилось работать. В частности, Брежнева одно время мыла в баре посуду. Но ее жизнь кардинально изменилась после того, как она попала в «ВИА Гру».
WMJ.ru: последние новости
Было — стало: чем сейчас живёт и как выглядит главная Красная шапочка СССР Яна Поплавская Было — стало: как изменились жизнь и карьера Дмитрия Шепелева после встречи с Жанной Фриске Вторая премьера шоу «Руслан и Людмила»: Навка вышла к прессе в костюме царицы, а Орбакайте — с подросшей дочерью Клавой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия в Кемерове. Звезды скорбят50
Блюда, которые могут храниться почти вечно6
Высказывания Макаренко, которые актуальны сегодня7
Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки5
Как быстро вылечить кашель
Видео
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
10:03
Как живет сейчас главная Красная шапочка СССР
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:09
У Веры Брежневой новая молодая соперница
Звёзды
02:02
Милявская рассказала о наркотической зависимости
Звёзды
04:02
Одноклассник рассказал о травле Брежневой в школе
Звёзды
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
04:55
ЧП: что должен знать ребенок, чтобы спастись
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение