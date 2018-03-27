Гаузер нашла у Савельевой «признаки мужчины» 

#Комбинезон в рубрике #звёздный_гардероб Я люблю комбинезоны, с оговорочкой — люблю создавать 💓 Комбезы по фигуре подходят высоким длинноногим девушкам, преимущественно с андрогинным типом фигуры, таким как @sasha_savelieva 👸 А вот девушкам ниже среднего роста с другими объемами и пропорциями, например, с фигурой перевернутый треугольник или яблоко больше подойдут свободные формы этого предмета гардероба. О чем нужно помнить: ❕ Будьте внимательны, чтобы ростовка была ваша и средний шов был на месте. ❕ Ловите талию. Если вам идут комбинезоны, вы счастливый человек: ✅ Во-первых, надев лодочки с острым носом в цвет комбинезона, вы бесконечно удлините ноги. ✅ Во-вторых, комбинезон прост в стилизации. Это полноценный харизматичный лук, к которому нужно подобрать лишь обувь и аксессуары. 👆 Листайте, я сделала подборку любимых комбезов Dasha Gauser разных лет #ретроспектива_Dasha_Gauser И конечно же, мне интересно, какой комбез вам больше всего понравился? 🤗