Гаузер нашла у Савельевой «признаки мужчины»

Дизайнер Даша Гаузер опубликовала в микроблоге пост, в котором написала, каким девушкам идут комбинезоны. Оказалось, что она не рекомендует носить комбинезоны фигуристым девушкам ростом ниже среднего.

А вот кому показаны комбинезоны — так это длинноногим девушкам, преимущественно андрогинного типа. Как дизайнер Гаузер не может не знать, что это это слово означает сочетание мужских и женских признаков в одном организме. Тем не менее именно так она определила фигуру певицы Саши Савельевой, которой дала примерить свое творение.

Подписчики Даши Гаузер оказались более корректными, но тоже невольно отказали Савельевой в женственности. Так, комментируя крой комбинезонов, они выделили девушку в синем наряде (кроме Савельевой в галерее были и другие модели), так как у нее у единственной оказались «плечи женские».