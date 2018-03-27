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Гаузер нашла у Савельевой «признаки мужчины»
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Гаузер нашла у Савельевой «признаки мужчины» 

Рамблер 30 минут назад
Фото: @sasha_savelieva
Дизайнер Даша Гаузер опубликовала в микроблоге пост, в котором написала, каким девушкам идут комбинезоны. Оказалось, что она не рекомендует носить комбинезоны фигуристым девушкам ростом ниже среднего.
А вот кому показаны комбинезоны — так это длинноногим девушкам, преимущественно андрогинного типа. Как дизайнер Гаузер не может не знать, что это это слово означает сочетание мужских и женских признаков в одном организме. Тем не менее именно так она определила фигуру певицы Саши Савельевой, которой дала примерить свое творение.

#Комбинезон в рубрике #звёздный_гардероб Я люблю комбинезоны, с оговорочкой — люблю создавать 💓 Комбезы по фигуре подходят высоким длинноногим девушкам, преимущественно с андрогинным типом фигуры, таким как @sasha_savelieva 👸 А вот девушкам ниже среднего роста с другими объемами и пропорциями, например, с фигурой перевернутый треугольник или яблоко больше подойдут свободные формы этого предмета гардероба. О чем нужно помнить: ❕ Будьте внимательны, чтобы ростовка была ваша и средний шов был на месте. ❕ Ловите талию. Если вам идут комбинезоны, вы счастливый человек: ✅ Во-первых, надев лодочки с острым носом в цвет комбинезона, вы бесконечно удлините ноги. ✅ Во-вторых, комбинезон прост в стилизации. Это полноценный харизматичный лук, к которому нужно подобрать лишь обувь и аксессуары. 👆 Листайте, я сделала подборку любимых комбезов Dasha Gauser разных лет #ретроспектива_Dasha_Gauser И конечно же, мне интересно, какой комбез вам больше всего понравился? 🤗

Публикация от  ⭐ Даша Гаузер 🌟Дизайнер одежды (@dasha_gauser)

Подписчики Даши Гаузер оказались более корректными, но тоже невольно отказали Савельевой в женственности. Так, комментируя крой комбинезонов, они выделили девушку в синем наряде (кроме Савельевой в галерее были и другие модели), так как у нее у единственной оказались «плечи женские».
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