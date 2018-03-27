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Волочковой сказали выкинуть сапоги и не петь
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Волочковой сказали выкинуть сапоги и не петь 

Рамблер 10 часов назад
Фото: @volochkova_art
Накануне Анастасия Волочкова отправилась в караоке, где спела со своим возлюбленным Михаилом. Исполняла пара партию Трубадура и Принцессы. Анастасия под звуки музыки пританцовывала.
Но подписчики не оценили ни творчество, ни внешний вид балерины. Во-первых, несмотря на слабые попытки защитить Волочкову со стороны фанатов, большинство признало, что у знаменитости «абсолютно нет ни голоса, ни слуха». Во-вторых, внимание аудитории привлекли сапоги на огромной платформе родом из 90-х, в которых танцевала Волочкова.
Фолловеры были крайне удивлены, что в гардеробе балерины притаился этот артефакт из прошлого и посоветовали Анастасии «выбросить их немедленно». И это был еще самый мягкий комментарий в отношении обуви Волочковой.
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