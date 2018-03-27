Волочковой сказали выкинуть сапоги и не петь 

Накануне Анастасия Волочкова отправилась в караоке, где спела со своим возлюбленным Михаилом. Исполняла пара партию Трубадура и Принцессы. Анастасия под звуки музыки пританцовывала.
Но подписчики не оценили ни творчество, ни внешний вид балерины. Во-первых, несмотря на слабые попытки защитить Волочкову со стороны фанатов, большинство признало, что у знаменитости «абсолютно нет ни голоса, ни слуха». Во-вторых, внимание аудитории привлекли сапоги на огромной платформе родом из 90-х, в которых танцевала Волочкова.
Профессионально я танцую на сценах больших и маленьких на пуантах. 👍🏼 А в караоке я отдыхаю!😂👍🏼 В любви и радости. С друзьями. Улыбнитесь с нами!😊 @fortepianokaraoke @laginru #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #любименядолго #love #story #enjoy #весна
Фолловеры были крайне удивлены, что в гардеробе балерины притаился этот артефакт из прошлого и посоветовали Анастасии «выбросить их немедленно». И это был еще самый мягкий комментарий в отношении обуви Волочковой.