Волочковой сказали выкинуть сапоги и не петь

Накануне Анастасия Волочкова отправилась в караоке, где спела со своим возлюбленным Михаилом. Исполняла пара партию Трубадура и Принцессы. Анастасия под звуки музыки пританцовывала.

Но подписчики не оценили ни творчество, ни внешний вид балерины. Во-первых, несмотря на слабые попытки защитить Волочкову со стороны фанатов, большинство признало, что у знаменитости «абсолютно нет ни голоса, ни слуха». Во-вторых, внимание аудитории привлекли сапоги на огромной платформе родом из 90-х, в которых танцевала Волочкова.

Фолловеры были крайне удивлены, что в гардеробе балерины притаился этот артефакт из прошлого и посоветовали Анастасии «выбросить их немедленно». И это был еще самый мягкий комментарий в отношении обуви Волочковой.