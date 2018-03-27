Как выглядела Перминова до пластических операций

Елена Перминова сегодня является ролевой моделью для многих девушек. Девушка из небогатой семьи смогла завязать длительные отношения с олигархом, родила ему троих детей и сейчас постит многочисленные красивые фото в своем микроблоге, где то и дело мелькают то ее длинные ноги, то упругие ягодицы и пухлые губы.

Но все тайное всегда становится явью. В честь дня рождения Элтона Джона гражданский супруг Перминовой Александр Лебедев выложил архивное фото, на котором Елену с первого взгляда даже не узнать. Мало того, что блондинка-Перминова на снимке рыжеволосая, так у нее еще и нет тех фактурных скул, которые модель любит демонстрировать, выкладывая селфики.

Кроме того, по фото видно, что за время жизни с Лебедевым у Елены чудесным образом губы стали пухлее, а нос тоньше. Подписчики и раньше догадывались, что красота Перминовой не совсем природная, теперь фанатам модели и ей самой остается доказывать, что просто ракурс для фото был неудачным да свет плохим.