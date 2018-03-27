Принц Гарри и Меган Маркл готовы стать родителями 

Не успели принц Гарри и Меган Маркл сыграть свадьбу, так уже задумались о наследниках. Влюбленные не намерены надолго откладывать планирование детей и уже готовы стать родителями.
Приближенные к Кенсингтонскому дворцу сообщают, что Меган и Гарри хотят обзавестись наследниками как можно скорее и обсудили этот вопрос еще во время помолвки. Будущие супруги планируют как минимум трех детей.
А Гарри по просьбе Меган даже бросил курить, потому что известно, что никотин оказывает пагубное влияние на мужской организм. Непростая это задача — готовиться к отцовству!