Принц Гарри и Меган Маркл готовы стать родителями

Не успели принц Гарри и Меган Маркл сыграть свадьбу, так уже задумались о наследниках. Влюбленные не намерены надолго откладывать планирование детей и уже готовы стать родителями.

Приближенные к Кенсингтонскому дворцу сообщают, что Меган и Гарри хотят обзавестись наследниками как можно скорее и обсудили этот вопрос еще во время помолвки. Будущие супруги планируют как минимум трех детей.