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Лобода больше не стесняется беременности
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Лобода больше не стесняется беременности 

Рамблер 7 часов назад
Вокруг беременности Светланы Лободы долгое время ходили слухи, которые сама певица никак не подтверждала. Девушка постила в своем микроблоге фото с плоским животом и собирала массу негативных комментариев по поводу своей худобы. Почти никто не верил в то, что певица и впрямь ожидает малыша, пока она не появилась в начале марта с округлившимся животом на одной из премий.
Тогда же девушка сделала официальное заявление, что на время уходит в отпуск. После этого Светлана долгое время не выкладывала фото, разглядеть беременную Лободу поближе и вовсе не удавалось. И вот внезапно она перестала прятать от поклонников увеличившиеся объемы: пусть и со спины, но на новом снимке Светы видна раздавшаяся от беременности талия.
Сама Лобода признается, что наконец-то может отдохнуть и никуда не спешить. Судя по геолокации, Светлана находится сейчас в Беверли Хиллз, в Калифорнии.
По слухам отцом ребенка певицы является бывший солист группы Remmstein Тилль Линдеманн. Кроме того, у Лободы уже подрастает дочь Евангелина, которой вот-вот исполнится семь лет.
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