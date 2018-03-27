Трагедия в Кемерове. Звезды скорбят 

25.03.2018. В результате пожара в Кемерово, по официальным данным, погибли 64 человека, 41 из них — дети. Кроме того, есть люди, которые до сих пор числятся пропавшими без вести.
Как только стало известно о последствиях пожара, знаменитости начали выражать свои соболезнования семьям, понесшим утрату, и призывать объявить в России национальный день траура.
Российские знаменитости, известные во всем мире, вынесли трагедию на международный уровень и призвали весь мир скорбеть вместе с Россией. Некоторые звезды сменили свои аватарки на черный цвет, многие опубликовали щемящие душу посты, по прочтении которых так хочется верить надеяться, что больше такое не повторится никогда. Равнодушных почти не осталось, все ленты знаменитостей последние два дня наполнены ужасом.