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Трагедия в Кемерове. Звезды скорбят
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Трагедия в Кемерове. Звезды скорбят 

Рамблер 3 часа назад
28 марта объявлено днем национального траура. И во многом это заслуга знаменитостей.
1/15  Соболезнования семьям погибших принесла певица Валерия: «Сколько горя поселилось сегодня в домах людей, внезапно лишившихся своих детей, – представить жутко».
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2/15  Примерно в том же ключе высказалась Кристина Орбакайте: «Боже, почему за чью-то халатность, жадность и идиотизм расплачиваются невинные люди, детские жизни! Это страшная трагедия».
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3/15  В числе тех, кто призвал объявить в России национальный день траура, была Ольга Бузова: «У меня, как и у всех нормальных людей, разбитое состояние уже вторые сутки... В связи с этой трагедией я отменила все публичные выступления и публикации на ближайшие дни начиная со вчерашнего».
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4/15  Максим Галкин в своем микроблоге высказался следующим образом: «Ну, не должно такое происходить в 21 веке при современном развитии технологий и возможностях обеспечения безопасности».
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5/15  Полина Диброва написала в своем микроблоге: «Невозможно даже представить эту трагическую картину. Дети. Жизни». А потом в ее микроблоге появился пронзительный пост о том, что детей не вернешь.
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6/15  Наталья Водянова - среди тех, кто вынес трагедию за пределы страны. Она не только была в числе тех, кто просил правительство объявить день национального траура, но также призвала парижан и других неравнодушных посетить панихиду по погибшим в Троицком соборе в Париже, где сейчас находится сама.
Фото:
7/15  Эмоционально отреагировала и Ирина Слуцкая: «Жутчайшая трагедия.... нет слов. Боль и скорбь... мои соболезнования родителям и родственникам погибших... детки...».
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8/15  Лена Темникова призвала подписчиков сдавать кровь для пострадавших.
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9/15  Екатерина Вилкова не стала ничего писать. Слово «Кемерово» на черном фоне говорит само за себя.
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10/15  Тимур Батрутдинов и вовсе опубликовал просто черное фото.
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11/15  Лолита Милявская призналась, что не знает, как отработать концерт в Перми после событий в Кемерове.
Фото:
12/15  Анна Седокова опубликовала данные, как помочь пострадавшим в Кемерове. Кроме того, еще два поста девушка посвятила трагедии.
Фото:
13/15  Владимир Пресняков попросил Господа дать сил пережить эту трагедию.
Фото:
14/15  Юлия Барановская опубликовала два поста, посвященных трагедии. Один из них справедливо гласит: «Для меня гибель ОДНОГО ребёнка по вине взрослых — это уже трагедия».
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15/15  Анна Хилькевич кратко, но емко написала: «Страшно. Нет слов...»
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25.03.2018. В результате пожара в Кемерово, по официальным данным, погибли 64 человека, 41 из них — дети. Кроме того, есть люди, которые до сих пор числятся пропавшими без вести.
Как только стало известно о последствиях пожара, знаменитости начали выражать свои соболезнования семьям, понесшим утрату, и призывать объявить в России национальный день траура.
Российские знаменитости, известные во всем мире, вынесли трагедию на международный уровень и призвали весь мир скорбеть вместе с Россией. Некоторые звезды сменили свои аватарки на черный цвет, многие опубликовали щемящие душу посты, по прочтении которых так хочется верить надеяться, что больше такое не повторится никогда. Равнодушных почти не осталось, все ленты знаменитостей последние два дня наполнены ужасом.
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