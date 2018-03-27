Трагедия в Кемерове. Звезды скорбят 

1/15 Соболезнования семьям погибших принесла певица Валерия: «Сколько горя поселилось сегодня в домах людей, внезапно лишившихся своих детей, – представить жутко». Фото: «РИА Новости»

2/15 Примерно в том же ключе высказалась Кристина Орбакайте: «Боже, почему за чью-то халатность, жадность и идиотизм расплачиваются невинные люди, детские жизни! Это страшная трагедия». Фото: @orbakaite_k

3/15 В числе тех, кто призвал объявить в России национальный день траура, была Ольга Бузова: «У меня, как и у всех нормальных людей, разбитое состояние уже вторые сутки... В связи с этой трагедией я отменила все публичные выступления и публикации на ближайшие дни начиная со вчерашнего». Фото: @buzova86

4/15 Максим Галкин в своем микроблоге высказался следующим образом: «Ну, не должно такое происходить в 21 веке при современном развитии технологий и возможностях обеспечения безопасности». Фото: @maxgalkinru

5/15 Полина Диброва написала в своем микроблоге: «Невозможно даже представить эту трагическую картину. Дети. Жизни». А потом в ее микроблоге появился пронзительный пост о том, что детей не вернешь. Фото: @polinadibrova

6/15 Наталья Водянова - среди тех, кто вынес трагедию за пределы страны. Она не только была в числе тех, кто просил правительство объявить день национального траура, но также призвала парижан и других неравнодушных посетить панихиду по погибшим в Троицком соборе в Париже, где сейчас находится сама. Фото: @natasupernova

7/15 Эмоционально отреагировала и Ирина Слуцкая: «Жутчайшая трагедия.... нет слов. Боль и скорбь... мои соболезнования родителям и родственникам погибших... детки...». Фото: @slutskayaofficial

8/15 Лена Темникова призвала подписчиков сдавать кровь для пострадавших. Фото: @lenatemnikovaofficial

9/15 Екатерина Вилкова не стала ничего писать. Слово «Кемерово» на черном фоне говорит само за себя. Фото: @oldkavilochka

10/15 Тимур Батрутдинов и вовсе опубликовал просто черное фото. Фото: @timurbatrutdinov

11/15 Лолита Милявская призналась, что не знает, как отработать концерт в Перми после событий в Кемерове. Фото: @lolitamilyavskaya

12/15 Анна Седокова опубликовала данные, как помочь пострадавшим в Кемерове. Кроме того, еще два поста девушка посвятила трагедии. Фото: @annasedokova

13/15 Владимир Пресняков попросил Господа дать сил пережить эту трагедию. Фото: @presnyakovvladimir

14/15 Юлия Барановская опубликовала два поста, посвященных трагедии. Один из них справедливо гласит: «Для меня гибель ОДНОГО ребёнка по вине взрослых — это уже трагедия». Фото: @baranovskaya_tv