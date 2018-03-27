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Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
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Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
24-летняя дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса — Таллула — не понаслышке знает, что такое бодишейминг: девушка долгие годы страдала из-за комплексов, связанных с внешностью.
Отдельным пунктом в этом списке стоял лишний вес: в 2014 году Таллула даже приняла участие в проекте What's Underneath, сняв с себя всю верхнюю одежду и рассказав поклонникам о неприятии собственного тела.
«К 13 годам я уже начиталась этих тупых таблоидов и начала чувствовать себя уродливой»,
— рассказывала она.
Хорошо, что эти времена остались в прошлом! За последние три года Таллула проделала колоссальную работу: сначала легла в реабилитационную клинику, полностью отказавшись от алкоголя, затем приступила к регулярным тренировкам и занялась налаживанием питания.
Результат налицо: восторженные комментарии подписчиков в ответ на откровенное фото, которое девушка на днях выложила в Instagram.
«Какой нежный снимок!»
«Ты изменилась в лучшую сторону».
«Такая теплая и женственная!»
Стоит признать, девушке действительно есть чем гордиться: достаточно сравнить ее старые и нынешние снимки, чтобы понять, какой дисциплины потребовали подобные перемены.
Еще одно доказательство в пользу того, что поиск себя никому в этой жизни не чужд, — как считает и сама Таллула:
«Я не ценила себя, свою жизнь и свое тело, я постоянно наказывала себя за то, что я недостаточно хороша. Но меня вытащили из этой пропасти, и я буду вечно в долгу за это. Мне словно вновь подарили жизнь. Хоть я и оплакиваю впустую потраченные годы, но теперь у меня есть самое важное: принятие себя. Эта девушка теперь под моей защитой, и я никогда не позволю ей уйти».
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