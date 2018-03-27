Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото

Отдельным пунктом в этом списке стоял лишний вес: в 2014 году Таллула даже приняла участие в проекте What's Underneath, сняв с себя всю верхнюю одежду и рассказав поклонникам о неприятии собственного тела.

«К 13 годам я уже начиталась этих тупых таблоидов и начала чувствовать себя уродливой»,

— рассказывала она.

Хорошо, что эти времена остались в прошлом! За последние три года Таллула проделала колоссальную работу: сначала легла в реабилитационную клинику, полностью отказавшись от алкоголя, затем приступила к регулярным тренировкам и занялась налаживанием питания.

Результат налицо: восторженные комментарии подписчиков в ответ на откровенное фото, которое девушка на днях выложила в Instagram.

Публикация от tallulah (Youthful Slimelord) (@buuski) 25 Мар 2018 в 2:24 PDT

«Какой нежный снимок!»

«Ты изменилась в лучшую сторону».

«Такая теплая и женственная!»

Стоит признать, девушке действительно есть чем гордиться: достаточно сравнить ее старые и нынешние снимки, чтобы понять, какой дисциплины потребовали подобные перемены.

Еще одно доказательство в пользу того, что поиск себя никому в этой жизни не чужд, — как считает и сама Таллула: