Лучшие цитаты знаменитостей о любви 

Анна Фэрис, Кристина Агилера, Скотт Дисик, Хью Джекман и другие поделились своими мыслями с поклонниками.
Анна Фэрис о браке
Для чего он нужен? Для безопасности детей? Одобрения? Чтобы люди больше уважали ваши отношения? Я не знаю, зачем брак мне, особенно когда люди так легко женятся и только потом уже начинают разбираться, на что влияет участие в ваших отношениях государства.
Кристина Агилера о детях
Я действительно хочу быть уверенной, что мои дети крепко стоят на ногах, знают, чего хотят и не подвержены мнению окружающих.
Риз Уизерспун о муже
Поздравляю с годовщиной своего прекрасного мужа, который заставляет меня смеяться каждый день. Впереди еще очень много совместных приключений! Я люблю тебя, ДТ.
Камила Мендес о фотошопе
Люди знают, как я выгляжу. Я делаю сама фотографии и не ретуширую их. Прекратите врать людям.
Блейк Лайвли о Райане Рейнольдсе
У нас выходные всегда выпадают на одно время, поэтому мы всегда вместе. Если мы не вместе, то максимум на один день.
Тори Спеллинг о детях
Мне нравится, что все мои пять детей, которым от года до 11 лет, так искренне любят проводить время друг с другом и играть вместе.
Тейлор Свифт в поддержку реформы оружия
Никто не должен, приходя в школу, бояться вооруженного насилия. Или в ночной клуб. Или на концерт. Или в театр. Или в места поклонения.
Хью Джекман о долголетии брака с Деборрой-Ли
Даже на вручение премии «Оскар», я произношу речь, положив руку на сердце, всегда нахожу в зале свою жену и обращаюсь к ней. После этой церемонии я запрещаю кому-либо входить в мою гримерную, пока ко мне не придет Деборра. Потому что моя супруга — это краеугольный камень, являющийся основой нашей семьи, а, следовательно, всей моей жизни.
Скотт Дисик об отношениях с Софией Ричи
Мне льстит, что людей заботят наши отношения.