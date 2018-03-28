Лучшие цитаты знаменитостей о любви

Для чего он нужен? Для безопасности детей? Одобрения? Чтобы люди больше уважали ваши отношения? Я не знаю, зачем брак мне, особенно когда люди так легко женятся и только потом уже начинают разбираться, на что влияет участие в ваших отношениях государства. Кристина Агилера о детях

Я действительно хочу быть уверенной, что мои дети крепко стоят на ногах, знают, чего хотят и не подвержены мнению окружающих.

Риз Уизерспун о муже

Поздравляю с годовщиной своего прекрасного мужа, который заставляет меня смеяться каждый день. Впереди еще очень много совместных приключений! Я люблю тебя, ДТ. Камила Мендес о фотошопе

Люди знают, как я выгляжу. Я делаю сама фотографии и не ретуширую их. Прекратите врать людям.

Блейк Лайвли о Райане Рейнольдсе

У нас выходные всегда выпадают на одно время, поэтому мы всегда вместе. Если мы не вместе, то максимум на один день.

Тори Спеллинг о детях

Мне нравится, что все мои пять детей, которым от года до 11 лет, так искренне любят проводить время друг с другом и играть вместе.

Тейлор Свифт в поддержку реформы оружия

Никто не должен, приходя в школу, бояться вооруженного насилия. Или в ночной клуб. Или на концерт. Или в театр. Или в места поклонения.

Хью Джекман о долголетии брака с Деборрой-Ли

Даже на вручение премии «Оскар», я произношу речь, положив руку на сердце, всегда нахожу в зале свою жену и обращаюсь к ней. После этой церемонии я запрещаю кому-либо входить в мою гримерную, пока ко мне не придет Деборра. Потому что моя супруга — это краеугольный камень, являющийся основой нашей семьи, а, следовательно, всей моей жизни.

Скотт Дисик об отношениях с Софией Ричи

Мне льстит, что людей заботят наши отношения.