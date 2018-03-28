Ещё
Лучшие цитаты знаменитостей о любви
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лучшие цитаты знаменитостей о любви 

Журнал ОК! 1 час назад
Фото: @blakelively
Анна Фэрис, Кристина Агилера, Скотт Дисик, Хью Джекман и другие поделились своими мыслями с поклонниками.

Анна Фэрис о браке

Для чего он нужен? Для безопасности детей? Одобрения? Чтобы люди больше уважали ваши отношения? Я не знаю, зачем брак мне, особенно когда люди так легко женятся и только потом уже начинают разбираться, на что влияет участие в ваших отношениях государства.

Кристина Агилера о детях

Я действительно хочу быть уверенной, что мои дети крепко стоят на ногах, знают, чего хотят и не подвержены мнению окружающих.

Риз Уизерспун о муже

Поздравляю с годовщиной своего прекрасного мужа, который заставляет меня смеяться каждый день. Впереди еще очень много совместных приключений! Я люблю тебя, ДТ.

Камила Мендес о фотошопе

Люди знают, как я выгляжу. Я делаю сама фотографии и не ретуширую их. Прекратите врать людям.

Блейк Лайвли о Райане Рейнольдсе

У нас выходные всегда выпадают на одно время, поэтому мы всегда вместе. Если мы не вместе, то максимум на один день.

Тори Спеллинг о детях

Мне нравится, что все мои пять детей, которым от года до 11 лет, так искренне любят проводить время друг с другом и играть вместе.

Тейлор Свифт в поддержку реформы оружия

Никто не должен, приходя в школу, бояться вооруженного насилия. Или в ночной клуб. Или на концерт. Или в театр. Или в места поклонения.

Хью Джекман о долголетии брака с Деборрой-Ли

Даже на вручение премии «Оскар», я произношу речь, положив руку на сердце, всегда нахожу в зале свою жену и обращаюсь к ней. После этой церемонии я запрещаю кому-либо входить в мою гримерную, пока ко мне не придет Деборра. Потому что моя супруга — это краеугольный камень, являющийся основой нашей семьи, а, следовательно, всей моей жизни.

Скотт Дисик об отношениях с Софией Ричи

Мне льстит, что людей заботят наши отношения.
Журнал ОК!: последние новости
5 новых и удобных подводок для глаз (чтобы ваши стрелки всегда были ровными) Слух дня: у Анджелины Джоли случился нервный срыв из-за Дженнифер Энистон Фотография Крисси Тейген насмешила фанатов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что есть на завтрак, чтобы хватило сил на день1
«Люди улыбаются, а кажется, что мир рухнул»2
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом2
Подбираем брюки по типу фигуры правильно
Как быстро вылечить кашель4
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
05:16
Блогер сообщил о закрытых аварийных выходах в школах
Дети Криминал
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
04:59
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом
Дети
03:49
Как разговаривать с детьми о трагедиях
Дети
10:03
Как живет сейчас главная Красная шапочка СССР
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:09
У Веры Брежневой новая молодая соперница
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение