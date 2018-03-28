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Джамала родила первенца
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Джамала родила первенца 

Letidor.ru 3 часа назад
Фото: Letidor.ru
Популярная украинская певица Джамала впервые стала мамой. Звезда сообщила радостную новость поклонникам сегодня в своем Instagram. Известно, что у певицы родился мальчик.
Наш маленький принц. ❤️ Мой самый лучший сын,
— написала Джамала.
Она рассказала, что мальчик появился на свет 27 марта. Родители выбрали ему довольно необычное и длинное имя — Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов.

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

«Поздравляю! Здоровья вам!», «Джамала, поздравляю вас! Здоровья маме и малышу 😍😍😍», «Ура! Джамала, поздравляю!», — пишут пользователи в комментариях.
О первой беременности Джамалы стало известно в ноябре прошлого года. «Конечно, мне хотелось бы держать это в секрете и поделиться новостью только с самыми близкими, но многие уже и так догадались. Это самое большое чудо на свете!» — рассказывала тогда певица в соцсетях.
Напомним, 26 апреля 2017 года Джамала вышла замуж за возлюбленного Сеит-Бекира Сулейманова. Пара очень счастлива вместе.
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