Джамала родила первенца

Популярная украинская певица Джамала впервые стала мамой. Звезда сообщила радостную новость поклонникам сегодня в своем Instagram. Известно, что у певицы родился мальчик.

Наш маленький принц. ❤️ Мой самый лучший сын,

— написала Джамала.

Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 27 Мар 2018 в 10:52 PDT Она рассказала, что мальчик появился на свет 27 марта. Родители выбрали ему довольно необычное и длинное имя — Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов.

«Поздравляю! Здоровья вам!», «Джамала, поздравляю вас! Здоровья маме и малышу 😍😍😍», «Ура! Джамала, поздравляю!», — пишут пользователи в комментариях.

О первой беременности Джамалы стало известно в ноябре прошлого года. «Конечно, мне хотелось бы держать это в секрете и поделиться новостью только с самыми близкими, но многие уже и так догадались. Это самое большое чудо на свете!» — рассказывала тогда певица в соцсетях.

Напомним, 26 апреля 2017 года Джамала вышла замуж за возлюбленного Сеит-Бекира Сулейманова. Пара очень счастлива вместе.