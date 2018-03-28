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Диброва поделилась личными свадебными фото
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Диброва поделилась личными свадебными фото 

Рамблер 5 часов назад
Фото: @polinadibrova
Сегодня в семье Дибровых годовщина свадьбы. По случаю этого события Полина выложила в Сеть с их совместной с Дмитрием свадьбы и оставила мужу краткое, но емкое и трогательное послание:
«Люблю тебя, мой Дима».
Со дня свадьбы прошло уже девять лет. В браке у пары родились трое сыновей: Алексанр, Федор и Илья. Этой зимой ходили слухи. что Полина ожидает четвертого малыша, но они не нашли подтверждения. Сама Диброва ранее говорила, что быть многодетной мамой не так просто, а потому трех детей с нее точно пока хватит.
Напомним, что Дмитрий стал ухаживать за Полиной, когда девушке было еще 17 лет. Это для ведущего его четвертый брак. Разница в возрасте между супругами составляет почти 30 лет.

9 лет брака… Люблю тебя мой Дима ❤️

Публикация от  POLINA DIBROVA (@polinadibrova)

Сети тепло отреагировали на радостное событие в семье Полины и Дмитрия и пожелали им долгой и счастливой совместной жизни.
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