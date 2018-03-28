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Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
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Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце 

Рамблер 4 часа назад
В Сеть случайно попало видео с детского праздника невесты принца Гарри, на котором она готовится стать принцессой.
На архивных кадрах маленькая Меган играет с детьми во дворе своего дома, изображая принцессу. 8-летняя девочка с удовольствием раздает распоряжения своим "подданным", прекрасно чувствуя себя в роли королевы. Например, одну из своих подруг Меган просит сделать 900 тысяч печений и сшить для нее красивое платье.
Бумажная корона на голове и пышное платье дополняют образ маленькой принцессы.
Пользователи умиляются и отмечают, что в детстве невеста принца Гарри была отнюдь не Дюймовочкой. Конечно, некрасивой ее не назовешь, но вот пышечкой — вполне.
А через 28 лет эта маленькая полненькая девочка, играющая в принцессу на самом деле покорила сердце принца и готовится уже к настоящей жизни во дворце.
Напомним, что свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл состоится в Виндзорском замке 19 мая.
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