Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце

В Сеть случайно попало видео с детского праздника невесты принца Гарри , на котором она готовится стать принцессой.

На архивных кадрах маленькая Меган играет с детьми во дворе своего дома, изображая принцессу. 8-летняя девочка с удовольствием раздает распоряжения своим "подданным", прекрасно чувствуя себя в роли королевы. Например, одну из своих подруг Меган просит сделать 900 тысяч печений и сшить для нее красивое платье.

Бумажная корона на голове и пышное платье дополняют образ маленькой принцессы.

Пользователи умиляются и отмечают, что в детстве невеста принца Гарри была отнюдь не Дюймовочкой. Конечно, некрасивой ее не назовешь, но вот пышечкой — вполне.

А через 28 лет эта маленькая полненькая девочка, играющая в принцессу на самом деле покорила сердце принца и готовится уже к настоящей жизни во дворце.

Напомним, что свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл состоится в Виндзорском замке 19 мая.