Ещё
Опровергнуты слухи о тайном романе Джоли
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опровергнуты слухи о тайном романе Джоли 

Рамблер 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
На днях многие СМИ опубликовали новость о том, что Анджелина Джоли встречается с агентом по недвижимости и даже якобы готовится выйти замуж. Об этом, по утверждению журналистов, рассказал источник, близкий актрисе.
Теперь же появилась информация, что слухи о тайном романе Джоли сильно преувеличены. Согласно словам другого инсайдера, никакой любовной истории у звезды сейчас нет. Анджелина сейчас сосредоточена исключительно на детях и проводит все свое свободное время с ними. Ходить по свиданиям звезде просто некогда, утверждает источник.
Напомним, что и личную жизнь бывшего супруга актрисы, Брэда Питта, тоже бурно обсуждают. На днях появилась новость о том, что актер возобновил отношения с бывшей женой Дженнифер Эннистон.
Отметим, что ни Джоли, ни Питт слухи о своих романах никак не комментируют.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подбираем брюки по типу фигуры правильно
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом1
Блюда, которые могут храниться почти вечно8
Высказывания Макаренко, которые актуальны сегодня10
Как быстро вылечить кашель
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
05:16
Блогер сообщил о закрытых аварийных выходах в школах
Дети
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
04:59
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом
Дети
03:49
Как разговаривать с детьми о трагедиях
Дети
10:03
Как живет сейчас главная Красная шапочка СССР
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:09
У Веры Брежневой новая молодая соперница
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение