Опровергнуты слухи о тайном романе Джоли

На днях многие СМИ опубликовали новость о том, что Анджелина Джоли встречается с агентом по недвижимости и даже якобы готовится выйти замуж. Об этом, по утверждению журналистов, рассказал источник, близкий актрисе.

Теперь же появилась информация, что слухи о тайном романе Джоли сильно преувеличены. Согласно словам другого инсайдера, никакой любовной истории у звезды сейчас нет. Анджелина сейчас сосредоточена исключительно на детях и проводит все свое свободное время с ними. Ходить по свиданиям звезде просто некогда, утверждает источник.

Напомним, что и личную жизнь бывшего супруга актрисы, Брэда Питта , тоже бурно обсуждают. На днях появилась новость о том, что актер возобновил отношения с бывшей женой Дженнифер Эннистон.

Отметим, что ни Джоли, ни Питт слухи о своих романах никак не комментируют.