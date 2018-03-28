Ещё
Сати Казанова не смогла скрыть округлившийся живот
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сати Казанова не смогла скрыть округлившийся живот 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @satikazanova
Слухи о беременности певицы начали появляться практически арзу после ее пышной свадьбы с итальянским фотографом Стефано Тиоццо.
Каждую опубликованную фотографию поклонники звезды рассматривали буквально через лупу, пытаясь обнаружить признаки растущего животика. Фанаты считают, что Сати давно уже пора стать мамой.
Сама Казанова с рождением детей не торопилась, отвечая, что пока она посвящает себя карьере. Но встреча с Тиоццо и бурный с ним роман все изменили. Сати не раз рассыпалась в комплиментах мужу, отмечая, что ей встретился "самый лучший мужчина".
Неудивительно, что фанаты звезды с таким нетерпением ждут сообщения о скором пополнении в семействе. Но Сати радовать поклонников не торопится, предпочитая хранить молчание.
Между тем в Сети появились фотографии, которое выложили гости концерта "Партийная зона МУЗ-ТВ". На нем пользователи разглядели под струящимся белым платьем округлившийся животик певицы.

@satikazanova #satikazanova #СатиКазанова на #партийнаязона #музтв

Публикация от  Николай (@nikolainiki2014)

Пока Сати никак не прокомментировала слухи о своей беременности.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подбираем брюки по типу фигуры правильно
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом1
Блюда, которые могут храниться почти вечно8
Высказывания Макаренко, которые актуальны сегодня10
Как быстро вылечить кашель
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
05:16
Блогер сообщил о закрытых аварийных выходах в школах
Дети
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
04:59
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом
Дети
03:49
Как разговаривать с детьми о трагедиях
Дети
10:03
Как живет сейчас главная Красная шапочка СССР
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:09
У Веры Брежневой новая молодая соперница
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение