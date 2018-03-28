Сати Казанова не смогла скрыть округлившийся живот

Слухи о беременности певицы начали появляться практически арзу после ее пышной свадьбы с итальянским фотографом Стефано Тиоццо

Каждую опубликованную фотографию поклонники звезды рассматривали буквально через лупу, пытаясь обнаружить признаки растущего животика. Фанаты считают, что Сати давно уже пора стать мамой.

Сама Казанова с рождением детей не торопилась, отвечая, что пока она посвящает себя карьере. Но встреча с Тиоццо и бурный с ним роман все изменили. Сати не раз рассыпалась в комплиментах мужу, отмечая, что ей встретился "самый лучший мужчина".

Неудивительно, что фанаты звезды с таким нетерпением ждут сообщения о скором пополнении в семействе. Но Сати радовать поклонников не торопится, предпочитая хранить молчание.

Между тем в Сети появились фотографии, которое выложили гости концерта "Партийная зона МУЗ-ТВ". На нем пользователи разглядели под струящимся белым платьем округлившийся животик певицы.

Пока Сати никак не прокомментировала слухи о своей беременности.