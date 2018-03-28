Ещё
Кабо выложила редкий семейный снимок
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кабо выложила редкий семейный снимок 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Depositphotos.com
Ольга Кабо и Алика Смехова дружат уже очень давно. Дружбе актрис не помешало даже то, что у них разновозрастные дети. Дочери Кабо в этом году исполнится 20 лет, сыну Виктору в конце июля будет шесть.
У Алики двое сыновей — старшему Артему вот-вот будет 18, а младший Макар в конце года справит 11-летие. Между тем именно Ольга Кабо является крестной матерью Артема. Когда парень выпустил первый клип, актриса тут же прорекламировала его в своих соцсетях.
Ольга не прячет своих детей от общественности, но и не относится к числу актрис, которые регулярно постят фото детей в микроблоге. Однако в честь дня рождения Алики 27 марта Кабо выложила снимок, на котором они запечатлены вместе со Смеховой и их младшими детьми.

Человек приходит в этот Мир, чтобы Жить, чтобы быть счастливым… Жизнь нам подарена, чтобы творить добро… И тогда и в душе, и в Мире всегда будет свет ✨, свет и чудо… Только Любовью мы можем противостоять злу… Давайте же выполнять наше, ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ предназначение, и давайте ЖИТЬ, чтобы не было стыдно ни перед собой, ни перед нашими детьми, ни перед будущим… И давайте беречь друг друга, близких, и не скупиться на добрые чувства! Алика, @alika_smekhova дорогая, с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! Я счастлива, что ты есть в моей жизни! Ты— честная, настоящая, ты— Друг! Мира нашим детям, нашим семьям))) Живи, дари людям огонь 🔥 своей души, и будь счастлива 😊 Поздравляю от души)))

Публикация от  Ольга Кабо (@kabo_olga)

Подписчики очень позитивно отреагировали на поздравление Кабо и пожелали Алике как можно больше здоровья.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подбираем брюки по типу фигуры правильно
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом1
Блюда, которые могут храниться почти вечно8
Высказывания Макаренко, которые актуальны сегодня10
Как быстро вылечить кашель
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
05:16
Блогер сообщил о закрытых аварийных выходах в школах
Дети
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
04:59
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом
Дети
03:49
Как разговаривать с детьми о трагедиях
Дети
10:03
Как живет сейчас главная Красная шапочка СССР
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:09
У Веры Брежневой новая молодая соперница
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение