Кабо выложила редкий семейный снимок

Ольга Кабо и Алика Смехова дружат уже очень давно. Дружбе актрис не помешало даже то, что у них разновозрастные дети. Дочери Кабо в этом году исполнится 20 лет, сыну Виктору в конце июля будет шесть.

У Алики двое сыновей — старшему Артему вот-вот будет 18, а младший Макар в конце года справит 11-летие. Между тем именно Ольга Кабо является крестной матерью Артема. Когда парень выпустил первый клип, актриса тут же прорекламировала его в своих соцсетях.

Ольга не прячет своих детей от общественности, но и не относится к числу актрис, которые регулярно постят фото детей в микроблоге. Однако в честь дня рождения Алики 27 марта Кабо выложила снимок, на котором они запечатлены вместе со Смеховой и их младшими детьми.

Подписчики очень позитивно отреагировали на поздравление Кабо и пожелали Алике как можно больше здоровья.