Ещё
Газманова стали путать с новым музыкантом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Газманова стали путать с новым музыкантом 

Рамблер 3 часа назад
Старший сын Олега Газманова Родион постоянно дает концерты. И, разумеется, у него есть своя команда музыкантов. Недавно в ней появился новый барабанщик. Зовут его Виктор Голованов, и публике он известен по участию в таких проектах, как «Город 312» и  «Градусы».
Представляя нового участника коллектива, Родион не только адресовал Голованову массу похвальных слов, но и рассказал об удивительной особенности: люди, которые подходят фотографироваться к артистам после концертов теперь частенько принимают барабанщика за самого Родиона Газманова.

Я тут подумал, что в рубрике #БандаРода я пошел немного против обычной концертной практики, не представив барабанщика первым. А ведь чаще всего песня начинается именно с него (ну, помните это "раз-два-три-четыре!", а дальше "паровозик-паровозик"?). В общем, знакомьтесь: Виктор Голованов @vickgolovanov. Поработав в таких известных коллективах, как "Город 312" и "Градусы", Витя принес в нашу музыку не только электронную барабанную установку, но и бесценный опыт. По моему опыту, барабанщик может быть или очень точным ритмически и мощным по подаче (aka драм-машина) или "живым" музыкально. Второе — это когда ритмика "дышит" вместе с остальными музыкантами. Виктор являет собой редкое сочетание обеих противоположностей, в самом лучшем их качестве. А еще недавно люди, подходящие фотографироваться после концертов, стали принимать его за меня. Вот что называется "вжился в коллектив":)

Публикация от  Rodion Gazmanov (@rodder13)

Сам Газманов-младший считает, что дело в том, что барабанщик очень удачно слился с коллективом. Однако подписчики замечают, что дело в банальном сходстве Родиона и Виктора.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подбираем брюки по типу фигуры правильно
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом1
Блюда, которые могут храниться почти вечно8
Высказывания Макаренко, которые актуальны сегодня10
Как быстро вылечить кашель
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
05:16
Блогер сообщил о закрытых аварийных выходах в школах
Дети
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
04:59
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом
Дети
03:49
Как разговаривать с детьми о трагедиях
Дети
10:03
Как живет сейчас главная Красная шапочка СССР
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:09
У Веры Брежневой новая молодая соперница
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение