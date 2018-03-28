Газманова стали путать с новым музыкантом

Старший сын Олега Газманова Родион постоянно дает концерты. И, разумеется, у него есть своя команда музыкантов. Недавно в ней появился новый барабанщик. Зовут его Виктор Голованов , и публике он известен по участию в таких проектах, как «Город 312» и «Градусы».

Представляя нового участника коллектива, Родион не только адресовал Голованову массу похвальных слов, но и рассказал об удивительной особенности: люди, которые подходят фотографироваться к артистам после концертов теперь частенько принимают барабанщика за самого Родиона Газманова.

Сам Газманов-младший считает, что дело в том, что барабанщик очень удачно слился с коллективом. Однако подписчики замечают, что дело в банальном сходстве Родиона и Виктора.