Газманова стали путать с новым музыкантом 

Я тут подумал, что в рубрике #БандаРода я пошел немного против обычной концертной практики, не представив барабанщика первым. А ведь чаще всего песня начинается именно с него (ну, помните это "раз-два-три-четыре!", а дальше "паровозик-паровозик"?). В общем, знакомьтесь: Виктор Голованов @vickgolovanov. Поработав в таких известных коллективах, как "Город 312" и "Градусы", Витя принес в нашу музыку не только электронную барабанную установку, но и бесценный опыт. По моему опыту, барабанщик может быть или очень точным ритмически и мощным по подаче (aka драм-машина) или "живым" музыкально. Второе — это когда ритмика "дышит" вместе с остальными музыкантами. Виктор являет собой редкое сочетание обеих противоположностей, в самом лучшем их качестве. А еще недавно люди, подходящие фотографироваться после концертов, стали принимать его за меня. Вот что называется "вжился в коллектив":)