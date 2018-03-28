Спустя 10 лет над Бритни Спирс снимают опеку

Десять лет назад певица испытывала большие психологические проблемы. Она шокировала публику бритьем головы, стремительно теряла физическую форму и постоянно была в центре скандалов.

Тогда же она потеряла возможность воспитывать сыновей и руководить своими финансами. Среди вероятных причин такого поведения называли трудный развод с Кевином Федерлайном, и издержки популярности.

В результате отец Бритни оформил опеку и контролировал ее расходы — за 130 тысяч долларов.

Сейчас отец певицы решил прекратить опекунство. Он консультируется с медиками, чтобы удостовериться, что дочь может снова взять ответственность за свою жизнь и здоровье.

Видимо, новая любовь и фитнес окончательно вернули поп-принцессу 90-х к новой жизни.