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Спустя 10 лет над Бритни Спирс снимают опеку
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Спустя 10 лет над Бритни Спирс снимают опеку 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @britneyspears
Джейми Спирс официально прекращает опеку над своей дочерью Бритни.
Десять лет назад певица испытывала большие психологические проблемы. Она шокировала публику бритьем головы, стремительно теряла физическую форму и постоянно была в центре скандалов.
Тогда же она потеряла возможность воспитывать сыновей и руководить своими финансами. Среди вероятных причин такого поведения называли трудный развод с Кевином Федерлайном, и издержки популярности.
В результате отец Бритни оформил опеку и контролировал ее расходы — за 130 тысяч долларов.
Сейчас отец певицы решил прекратить опекунство. Он консультируется с медиками, чтобы удостовериться, что дочь может снова взять ответственность за свою жизнь и здоровье.
Видимо, новая любовь и фитнес окончательно вернули поп-принцессу 90-х к новой жизни.
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