Сестра Кардашьян пошла по ее стопам

Около двух месяцев назад единоутробная сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер родила дочь. Долгое время Кайли, в отличие от сестры, скрывала свою беременность, а также формы после беременности. Но на каком-то этапе пошла по стопам сестры и стала смело демонстрировать свою малышку Сторми.

На этом девушка не остановилась и принялась публиковать в сети сексуальные фото в нижнем белье, демонстрирующие, что и после родов девушка вполне в форме.

А теперь Кайли пошла еще дальше и вслед за Ким стала платиновой блондинкой. В своем микроблоге она написала:

«Думаю, я рождена была стать блондинкой».

Подписчики в целом поддержали девушку в ее выборе, но один язвительно прокомментировал: