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Сестра Кардашьян пошла по ее стопам
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Сестра Кардашьян пошла по ее стопам 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Depositphotos.com
Около двух месяцев назад единоутробная сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер родила дочь. Долгое время Кайли, в отличие от сестры, скрывала свою беременность, а также формы после беременности. Но на каком-то этапе пошла по стопам сестры и стала смело демонстрировать свою малышку Сторми.
На этом девушка не остановилась и принялась публиковать в сети сексуальные фото в нижнем белье, демонстрирующие, что и после родов девушка вполне в форме.
А теперь Кайли пошла еще дальше и вслед за Ким стала платиновой блондинкой. В своем микроблоге она написала:
«Думаю, я рождена была стать блондинкой».

i think i was meant to be blonde 😏

Публикация от  Kylie (@kyliejenner)

Подписчики в целом поддержали девушку в ее выборе, но один язвительно прокомментировал:
«Ты была рождена, чтобы иметь деньги, которые позволили тебе стать блондинкой».
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