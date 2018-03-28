Яковлева рассказала, чего ее лишили в детстве

Актриса рассказала о своем детстве. Так, она заметила, что многие ее поклонники ошибаются, полагая, что она выросла на юге, где море и тепло. На самом деле Елена Яковлева просто родилась на Украине. Да и то осталась там ненадолго. Вскоре семья переехала в город Нижнеудинск Иркутской области. Именно здесь проходила жизнь Яковлевой вплоть до переезда в Москву.

Главным развлечением местной ребятни было добывание рыбы из холодной сибирской реки Уды — такой холодной, что даже летом в ней плавает ледяная крошка. Никто в ней купаться не мог, но дети все же ноги мочили — когда опускали под воду трехлитровые банки и держали их против течения, чтобы в «ловушку» заплыла рыба. Потом добычу нанизывали на нитки, солили и сушили на солнце, после — жевали как конфеты.

Близость к реке, в которой невозможно искупаться, привела к тому, что Елена Яковлева была лишена возможности научиться плавать: