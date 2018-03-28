Ещё
Анна Михайловская разъехалась с мужем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анна Михайловская разъехалась с мужем 

WDay.ru 46 минут назад
Фото: WDay.ru
Слухи о том, что Анна Михайловская и ее муж, актер Тимофей Каратаев, расстались, подтвердились.
Звезда «Молодежки» не хочет шумихи в СМИ, неподтвержденных слухов и ложных выводов, поэтому и решила сама обо всем рассказать в интерьвю для 7days.ru. Анна заявила, что официально еще не развелась с мужем, но уже не живет с ним. В откровенном интервью Анна призналась, что расставание было обоюдным решением: «Да, мы расстались. В нашем случае нельзя сказать, что кто-то бросил или ушел. Это было наше общее решение. Нужно уметь разговаривать. Мы сели, поговорили и поняли, что нам не стоит жить вместе».
У актеров подрастает общий сын Мирослав, ради которого они сохранили дружеские отношения: «Самое главное — нам удалось сохранить дружеские отношения. Мы общаемся, ведь у нас есть замечательный сын, который, кстати, очень на Тимофея похож. С Мирославом большую часть времени провожу я». По словам молодой мамы Михайловской, сын пока еще не понял, что в семье разлад: «Он привык, что мама и папа постоянно работают. И потом, он еще совсем маленький».
Напомним, Тимофей и Анна начали встречаться еще 8 лет назад в 2010 году, а поженились спустя 3 года. В 2015-м у супругов родился сын Мирослав. В этом году пара объявила о расставании, но окончательного решения о разводе пока не было.
WDay.ru: последние новости
Боня борется с двойным подбородком у косметолога Мадонны Растолстевшая Ирина Шейк вышла на улицу без юбки Джоли отказалась сводить татуировки, посвященные Питту
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди улыбаются, а кажется, что мир рухнул»2
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом2
Подбираем брюки по типу фигуры правильно
Что есть на завтрак, чтобы хватило сил на день
Как быстро вылечить кашель
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
05:16
Блогер сообщил о закрытых аварийных выходах в школах
Дети
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
04:59
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом
Дети
03:49
Как разговаривать с детьми о трагедиях
Дети
10:03
Как живет сейчас главная Красная шапочка СССР
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:09
У Веры Брежневой новая молодая соперница
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение