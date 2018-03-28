Анна Михайловская разъехалась с мужем

Звезда «Молодежки» не хочет шумихи в СМИ, неподтвержденных слухов и ложных выводов, поэтому и решила сама обо всем рассказать в интерьвю для 7days.ru . Анна заявила, что официально еще не развелась с мужем, но уже не живет с ним. В откровенном интервью Анна призналась, что расставание было обоюдным решением: «Да, мы расстались. В нашем случае нельзя сказать, что кто-то бросил или ушел. Это было наше общее решение. Нужно уметь разговаривать. Мы сели, поговорили и поняли, что нам не стоит жить вместе».

У актеров подрастает общий сын Мирослав, ради которого они сохранили дружеские отношения: «Самое главное — нам удалось сохранить дружеские отношения. Мы общаемся, ведь у нас есть замечательный сын, который, кстати, очень на Тимофея похож. С Мирославом большую часть времени провожу я». По словам молодой мамы Михайловской, сын пока еще не понял, что в семье разлад: «Он привык, что мама и папа постоянно работают. И потом, он еще совсем маленький».

Напомним, Тимофей и Анна начали встречаться еще 8 лет назад в 2010 году, а поженились спустя 3 года. В 2015-м у супругов родился сын Мирослав. В этом году пара объявила о расставании, но окончательного решения о разводе пока не было.