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Мадонна: за месяц до популярности
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Мадонна: за месяц до популярности 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
За год до того, как Мадонна впервые появилась на телевидении и уверенно заявила ведущему American Bandstand Дику Кларку, что собирается «править миром», о ее намерениях уже знал фотограф Ричард Корман. За месяц до выхода дебютного альбома Мадонны Корман сделал несколько снимков будущей суперзвезды, а в 2013 году выпустил с ними книгу «Мадонна Нью-Йорк 83».
bigpicture.ru
Корман, тогда еще учившийся у фотографа Ричарда Аведона, познакомился с Мадонной по совету своей матери, кастинг-директора. Кис Корман впервые увидела певицу на пробах в фильм Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа» (режиссер начал съемки еще в 1983 году) и предложила сыну с ней связаться.
Когда Корман приехал в Нижний Ист-Сайд и вошел в дом без лифта, где жила Мадонна, ему нужно было за деньги позвонить по телефону-автомату, чтобы попасть внутрь. Но когда соседские дети узнали, к кому Ричард пришел, то, как вспоминает фотограф, «волны расступились».
bigpicture.ru
Мадонна подала ему кофе и жвачку на серебряном блюде, а затем он достал камеру.
«Я обожаю Мадонну и уважаю ее, я считаю, что у нее выдающиеся способности. Но важно заметить, что я не безумный ее фанат. Эта книга — дань уважения тому периоду и нынешнему времени. Что меня больше всего волнует в этих фотографиях — все они, абсолютно каждая, словно были сняты вчера»,
— объясняет фотограф.
«Я ценю ее чувственность и ее юмор. У нее была такая красота, какой я никогда не видел до того момента и никогда не увижу в будущем. Она опережала поп-культуру того времени, но никто из нас этого не знал. Те серьги, которые я теперь вижу на каждом углу. Этот искусственный жемчуг повсюду. Эти темные корни — сейчас все так красят волосы. И красные губы. Это взрывает мне мозг».
bigpicture.ru
Пересматривая фотографии для книги, Корман заметил кое-что в знаменитой нарисованной родинке Мадонны, которая волновала его даже 30 лет спустя:
«Я не понимал, что это за цвет, пока не посмотрел на снимки так пристально, как сейчас. Потом я понял, что она фиолетовая — чтобы сочеталась с тенями для век. Ее обувь, ее взгляд, небрежно распущенные волосы, джинсы — каждая деталь была просто идеальна». На крыше дома, где жила Мадонна. Корман называет этот снимок одним из своих любимых: «Она вдохновлена детьми — так же как и они вдохновлены ею».
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