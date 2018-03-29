За кого выходят замуж олимпийские чемпионки

Целеустремленные, сильные, успешные, спортивные, выигрывающие важнейшие спортивные соревнования и побеждающие на Олимпиадах — кого эти чудо-женщины выбирают в мужья?

Татьяна Волосожар и Максим Траньков

Фигуристка Татьяна Волосожар совершенно справедливо решила, что олимпийской чемпионки достоин… только олимпийский чемпион — и вышла замуж за Максима Транькова, с которым они выиграли золотые медали зимних Игр в Сочи.

Спортсмены поженились спустя год после триумфального выступления на Олимпиаде. В прошлом году у супругов, решивших завершить профессиональную карьеру, родилась дочь Анжелика.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков

После развода со своим тренером Александром Жулиным и нескольких романов, которые ей приписывали, Татьяна Навка, похоже, нашла своего настоящего принца на белом коне. В недавнем интервью фигуристка призналась, что считает супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова идеальным мужчиной, мужем и отцом. По словам Татьяны, она долго держала оборону, но Дмитрий так деликатно и красиво ухаживал, что все в итоге закончилось свадьбой. Летом дочери супругов Надежде исполнится четыре года.

Оксана Домнина и Роман Костомаров

Бронзовый призер Игр 2010 года Оксана Домнина вышла замуж за Романа Костомарова, который в 2006 году в паре с Татьяной Навкой выиграл золото в фигурном катании на Олимпиаде в Турине. Супруги воспитывают семилетнюю дочь Анастасию и двухлетнего сына Илью.

Алена Заварзина и Вик Уайлд

Сноубордисты Алена Заварзина и Вик Уайлд стали звездами сочинской Олимпиады. Алена выиграла на соревнованих бронзу, а Вик принес сборной России две золотые медали. Ребята начали встречаться в марте 2011 года, а уже в ноябре устроили свадьбу на родине спортсменки в Новосибирске. После свадьбы американский сноубордист решил получить второе гражданство и выступать на Играх за нашу страну.

Ирина Чащина и Евгений Архипов

Серебряная медалистка Олимпиады в Афинах Ирина Чащина вышла замуж за бизнесмена и президента Федерации гребли на байдарках и каноэ Евгения Архипова. Они познакомились на чемпионате мира среди юниоров по гребле на байдарках и каноэ, и, по словам Ирины, Евгений сразу ей понравился. Влюбленные поженились через два года после знакомства. В числе гостей на свадьбе был друг жениха, премьер-министр Дмитрий Медведев

Светлана Хоркина и Олег Кочнов

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина после завершения карьеры стала депутатом Госдумы , была назначена референтом в Контрольном управлении президента России и вышла замуж за… генерала ФСБ Олега Кочнова, который старше гимнастки на 23 года. У Светланы подрастает двенадцатилетний сын Святослав от предыдущих отношений, которые спортсменка предпочитает не комментировать.

Марина Анисина и Никита Джигурда

Огненно-рыжая, яркая фигуристка Марина Анисина выбрала себе не менее яркого мужа… Избранником олимпийской чемпионки стал эпатажный актер и шоумен Никита Джигурда. Супруги живут как на вулкане, они не раз были на грани развода, но по-прежнему остаются вместе и растят двоих детей, которых назвали необычными именами Эва-Влада и Мик-Анжель-Крист.

Елена Исинбаева и Никита Петинов

Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева вышла замуж за метателя копья Никиту Петинова, с которым познакомилась в социальной сети «ВКонтакте». Скромную свадьбу влюбленные отметили в родном Волгограде. Свадебный торт украшали сладкие олимпийские медали, а на вершине олимпийского пьедестала стояли жених и невеста, Елена — с шестом, а Никита — с копьем. В этом году, в День всех влюбенных Исинбаева родила сына, а летом дочери спортсменов Еве исполнится четыре года.

В отличие от многих олимпийских чемпионок, Яна Батыршина решила связать свою жизнь с человеком далеким от спорта и политики. Супругом гимнастки, завоевавшей серебряную медаль Игр в Атланте, стал телепродюсер Тимур Вайнштейн, от которого она родила дочерей Мариам и Айлу.

Маргарита Мамун и Александр Сухоруков

Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун решила не откладывать устройство личной жизни на потом и в 21 год вышла замуж за 29-летнего пловца Александра Сухорукова. Влюбленные долго поддерживали отношения на расстоянии, так как жили и тренировались в разных городах. Предложение Александр, ставший первой любовью Риты, сделал на Олимпийском балу, торжественно встав на одно колено перед гостями и фотографами.

Дарья Дмитриева и Александр Радулов

Cеребряный призер Олимпийских игр 2012 года в индивидуальном многоборье Дарья Дмитриева ответила согласием на предложение хоккеиста Александра Радулова после двухлетнего романа. К сожалению, в прошлом году спортсмены развелись. У экс-супругов подрастает двухлетний сын Роман.

Екатерина Гамова и Михаил Мукасей

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр, волейболистка сборной России Екатерина Гамова вышла замуж за сына известной актрисы Светланы Дружининой — продюсера и кинооператора Михаила Мукасея. Михаил является главным болельщиком спортсменки и приообщает Екатерину к киноискусству.

Евгения Канаева и Игорь Мусатов

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева замужем за хоккеистом КХЛ Игорем Мусатовым. Предложение Игорь сделал после летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, на которых Женя завоевала золотую медаль. В марте сыну супругов Владимиру исполнилось четыре года.

Елена Дементьева и Максим Афиногенов

И все-таки хоккеисты умеют покорять известных и талантливых спортсменок… Олимпийская чемпионка и экс-третья ракетка мира в одиночном разряде Елена Дементьева не устояла перед хоккеистом, бронзовым призером Олимпиады-2002 в составе сборной России Максимом Афиногеновым. В 2014 году у пары родилась дочь Вероника, а два года назад на свет появился сын Сергей.

Мария Кириленко и Алексей Степанов