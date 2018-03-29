Пугачевой отказали в пластике из-за здоровья

15 апреля звезда российской эстрады Алла Пугачева отметит свой 69-й день рождения. В последнее время ее появление на светских мероприятиях все чаще провоцирует различные слухи. Артистка выглядит моложе своих лет и старается всячески подчеркивать это современными нарядами и укладками.

Однако многие считают, что своим цветущим внешним видом она обязана не только матери-природе, молодому мужу и двум очаровательным детям. Некоторые открыто выражают свои предположения о многочисленных пластических операциях Примадонны. На днях знаменитость сама прокомментировала подобные домыслы.

Оказалось, несколько лет назад она консультировалась со специалистами одной московской клиники — хотела подкорректировать овал лица. Но получила отказ.

«Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же еще диабет. Так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций»,

Что касается не менее обсуждаемой худобы, Пугачева заявляет, что в Израиле ей прописали таблетки от диабета, от которых она и «сдулась».