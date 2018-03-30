Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари

Иван Охлобыстин рассказал о том, как появились на свет его шестеро детей. Не все эти истории были гладкими. После рождения дочери Варвары, третьего ребенка пары, Оксана Арбузова попала вместе с дочерью в больницу.

Мы тогда были как собаки уставшие, Варе было около трех месяцев. Я все время искал работу, Оксанка тоже без сил. У Вари случилась асфиксия — Оксана еще месяц лежала с ней в больнице. Мы ее чуть не потеряли,

— поделился Охлобыстин. А четвертого ребенка, сына Василия, Оксане пришлось рожать в Ташкенте.

Когда я пришел к Оксане и сказал, что нам надо ехать в Среднюю Азию, где я стану священником, у нее только один вопрос был: где взять большой чемодан,

— вспоминает актер. Однако это решение не обошлось без последствий: в роддоме его жену заразили гепатитом и, по словам Ивана Охлобыстина, Оксана Арбузова чудом выжила. А шестого ребенка супруги потеряли — на ранних сроках плод перестал развиваться в утробе. "Для нас это было ужасно, особенно для Оксаны — она очень переживала", — рассказывает Охлобыстин. После этого у Охлобыстина и Арбузовой родился мальчик Савва. Сейчас самому младшему Охлобыстину уже 12 лет.

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Фото:Instagram