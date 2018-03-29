Орбакайте выложила нежный снимок с бывшим

Таким образом известная певица поздравила Владимира Преснякова с юбилеем. 29 марта певцу исполняется 50 лет.

На архивном снимке позируют молодые Кристина и Владимир, фотография получилась очень трогательной и вызвала бурю эмоций у подписчиков певицы.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 28 Мар 2018 в 3:18 PDT

"С Днём Рождения, с Юбилеем @presnyakovvladimir️!У нас было прекрасное детство! Спасибо за песни и сына", — подписала снимок Орбакайте.

Поклонники певицы присоединились к поздравлениям, а также отметили, что они с Владимиром были очень красивой парой:

"Такие крутые — молодые и озорные",

"Мне кажется не смотря ни на что..очень родные друг другу.. ",

"Ах! Какая красивая пара …, была!",

"Какая красивая пара, надо было жить до конца".