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Орбакайте выложила нежный снимок с бывшим
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Орбакайте выложила нежный снимок с бывшим 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @orbakaite_k
Таким образом известная певица поздравила Владимира Преснякова с юбилеем. 29 марта певцу исполняется 50 лет.
На архивном снимке позируют молодые Кристина и Владимир, фотография получилась очень трогательной и вызвала бурю эмоций у подписчиков певицы.
"С Днём Рождения, с Юбилеем @presnyakovvladimir️!У нас было прекрасное детство! Спасибо за песни и сына", — подписала снимок Орбакайте.
Поклонники певицы присоединились к поздравлениям, а также отметили, что они с Владимиром были очень красивой парой:
"Такие крутые — молодые и озорные",
"Мне кажется не смотря ни на что..очень родные друг другу.. ",
"Ах! Какая красивая пара …, была!",
"Какая красивая пара, надо было жить до конца".
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