Понарошку рассказала, как надо любить детей

Ирена Понарошку опубликовала в микроблоге пост любви, посвященный сыну. Она сказала, что не может насмотреться на него, но ценить каждое мгновение, проведенное с Серафимом ей помогает «шпаргалка» для родителей.

Это слова, которые, по мнению Понарошку, надо произносить своему ребенку каждый день. Список поделен на отдельные блоки: что обязательно нужно говорить детям, о чем рассказывать, о чем спрашивать, что слушать, что показывать, на что выделять время, чем радовать, куда отпускать и что отдавать. Всего в списке 60 пунктов.

Он содержит высказывания, вроде:

«Говорите своему ребенку "Я люблю тебя, даже когда я злюсь на тебя"».

«Рассказывайте им о том, как выбирали им имена».

«Слушайте на одну секунду дольше, чем позволяет ваше терпение».

«Спрашивайте: "Какое у тебя самое приятное воспоминание за день?"».

«Показывайте, как сделать что-то, вместо того, чтобы запрещать это делать».

«Выберите время копаться вместе в грязи».

«Отпускайте ваши мысли о том, как должно было быть».