Понарошку рассказала, как надо любить детей 

Ирена Понарошку опубликовала в микроблоге пост любви, посвященный сыну. Она сказала, что не может насмотреться на него, но ценить каждое мгновение, проведенное с Серафимом ей помогает «шпаргалка» для родителей.
Это слова, которые, по мнению Понарошку, надо произносить своему ребенку каждый день. Список поделен на отдельные блоки: что обязательно нужно говорить детям, о чем рассказывать, о чем спрашивать, что слушать, что показывать, на что выделять время, чем радовать, куда отпускать и что отдавать. Всего в списке 60 пунктов.
Он содержит высказывания, вроде:
«Говорите своему ребенку "Я люблю тебя, даже когда я злюсь на тебя"».
«Рассказывайте им о том, как выбирали им имена».
«Слушайте на одну секунду дольше, чем позволяет ваше терпение».
Думаю, в эти страшные дни все родители смотрят на своих детей другими глазами. Особенно ценя то, что они есть. Что они живые, теплые, родные, их можно обнять. Я смотрю на Серафима и не могу насмотреться. Но как часто мы упускаем главное за суетой. Забываем, как все хрупко и зыбко в этом мире. В галерее фото моя любимая «шпаргалка» для родителей, которая поможет не терять ни минуты того драгоценного времени, когда мы рядом с нашими малышами. Можно ее сохранить на завтра. Но события последних дней показали, что завтра может и не быть, есть только сегодня. #ВремяЛюбить
«Спрашивайте: "Какое у тебя самое приятное воспоминание за день?"».
«Показывайте, как сделать что-то, вместо того, чтобы запрещать это делать».
«Выберите время копаться вместе в грязи».
«Отпускайте ваши мысли о том, как должно было быть».
«Улыбайтесь, когда ваш ребенок заходит в комнату».