Шишкова «лишила себя зрачка»

Алеша Шишкова отправилась на побережье и поделилась с поклонниками снимками с пляжа, где лицо ей заливает солнце. Подписчики долго обсуждали, как хороша бывшая девушка Тимати

Самым часто употребляемым в комментариях было слово «кукла». Кто-то писал его, вкладывая позитивный смысл, кто-то — чтобы показать, что после пластики лица блогер стала выглядеть искусственно.

Но некоторые гости странички Шишковой обратили внимание на проблемы с глазом у девушки:

«Второй глаз как без зрачка!»

То ли свет от солнца так упал, то ли с ретушью Алена переборщила, то ли и впрямь со зрачком Шишковой произошла какая-то беда, но глаз выглядит так, будто девушка ослепла или по неведомой причине лишилась зрачка.