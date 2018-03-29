Орлова слишком сильно похудела

Орлова сильно похудела

Ольги Орловой , в отличие от многих других знаменитостей, добрые подписчики. Они постоянно говорят ей, какая она невероятно красивая. Кроме того, Ольгу хвалят за порядочность, доброту и помощь животным. А еще к ней перекочевала часть поклонников Жанны Фриске , которая с нетерпением ждет, когда же Орлова выложит фото с сыном Жанны.

Но Ольга не торопится светить личную жизнь. Поэтому фанатам остается по-прежнему восхищаться ее удачными фото. Правда, после того, как она выложила последний снимок в микроблог, ее внезапно обвинили в худобе. Подписчики решили, что Ольга исправно худеет и попросили ее: