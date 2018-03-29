Ещё
Орлова слишком сильно похудела
Далее:
Читайте также:
Ещё

Орлова сильно похудела 

Рамблер 1 час назад
Фото: @olgaorlova1311
У Ольги Орловой, в отличие от многих других знаменитостей, добрые подписчики. Они постоянно говорят ей, какая она невероятно красивая. Кроме того, Ольгу хвалят за порядочность, доброту и помощь животным. А еще к ней перекочевала часть поклонников Жанны Фриске, которая с нетерпением ждет, когда же Орлова выложит фото с сыном Жанны.
Но Ольга не торопится светить личную жизнь. Поэтому фанатам остается по-прежнему восхищаться ее удачными фото. Правда, после того, как она выложила последний снимок в микроблог, ее внезапно обвинили в худобе. Подписчики решили, что Ольга исправно худеет и попросили ее:
«Остановись, а то будет перебор!»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугачевой отказали в пластике из-за здоровья15
Орбакайте выложила нежный снимок с бывшим9
Мадонна: за месяц до популярности
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире184
В пику Бузовой: Тарасов на фото с беременной женой
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:26
Диброва поделилась личными свадебными фото
Звёзды
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
05:16
Блогер сообщил о закрытых аварийных выходах в школах
Дети Криминал
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
04:50
Яковлева рассказала, чего ее лишили в детстве
Звёзды
04:59
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом
Дети
03:49
Как разговаривать с детьми о трагедиях
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение