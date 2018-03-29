В пику Бузовой: Тарасов на фото с беременной женой

Жена футболиста в свой день рождения порадовала поклонников долгожданной новостью.

Анна Костенко беременна, поклонники, внимательно рассмотрев живот, предположили, что примерно на пятом месяце.

@kostenko.94

В считанные часы фотография собрала сотню тысяч лайков. Поклонники поздравляют, радуются, восищаются и гадают — мальчик или девочка.

"Вы очень красивая пара! Счастья, добра, любви!"

"Настенька, красавица наша, поздравляю с Днём Рождения, пусть в твоей жизни пусть будет одно счастье, а горе обходит стороной. А малышка пусть растёт, в красивой и счастливой семье"

Многие вспомнили об Ольге Бузовой, бывшей жене футболиста, которая до сих пор переживает развод и свои эмоции выражает в творчестве:

"Теперь в ожидании нового хита"

"Хахах, тогда ВСЕ ЖДЁМ НОВЫЙ Альбом!"

Дмитрий Тарасов также решил поделиться со своими подписчиками трогательным фото.

@tarasov23

Его подписчики предположили, что снимок опубликован специально для бывшей жены Тарасова — Ольги Бузовой.

Отметим, что поющая ведущая охотно делится своими эмоциями со своими людьми, как она называет поклонников, но пока никак не отреагировала на происходящее.