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В пику Бузовой: Тарасов на фото с беременной женой
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В пику Бузовой: Тарасов на фото с беременной женой 

Рамблер 29 минут назад
Фото: @kostenko.94
Жена футболиста в свой день рождения порадовала поклонников долгожданной новостью.
Анна Костенко беременна, поклонники, внимательно рассмотрев живот, предположили, что примерно на пятом месяце.
@kostenko.94
В считанные часы фотография собрала сотню тысяч лайков. Поклонники поздравляют, радуются, восищаются и гадают — мальчик или девочка.
"Вы очень красивая пара! Счастья, добра, любви!"
"Настенька, красавица наша, поздравляю с Днём Рождения, пусть в твоей жизни пусть будет одно счастье, а горе обходит стороной. А малышка пусть растёт, в красивой и счастливой семье"
Многие вспомнили об Ольге Бузовой, бывшей жене футболиста, которая до сих пор переживает развод и свои эмоции выражает в творчестве:
"Теперь в ожидании нового хита"
"Хахах, тогда ВСЕ ЖДЁМ НОВЫЙ Альбом!"
Дмитрий Тарасов также решил поделиться со своими подписчиками трогательным фото.
@tarasov23
Его подписчики предположили, что снимок опубликован специально для бывшей жены Тарасова — Ольги Бузовой.
Отметим, что поющая ведущая охотно делится своими эмоциями со своими людьми, как она называет поклонников, но пока никак не отреагировала на происходящее.
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