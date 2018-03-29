Ученые нашли женщину с идеальной походкой 

Ученые из Кембриджа потратили несколько лет на поиски формулы идеальной женской походки. И время потрачено не зря — эталон женственности был найден.
Оказалось, что эффектную походку определяет правильное соотношение между бедрами и талией женщины. Идеальное движение бедра получается только в том случае, если соотношение таза к талии оказывается равным 0,7.
Математики из Кембриджа подсчитали, что именно такое соотношение обеспечивает легкий наклон торса. В результате и получается как раз то эффектное покачивании бедрами, на которое всегда оборачиваются мужчины.
Более того, математики смогли даже найти эталон женщины с идеальной походкой. Ею оказалась Джессика Альба. Обхват талии актрисы — 63,5 сантиметров, объем бедер — 91,4.
Чисто с математической точки зрения, Джессика Альба гораздо привлекательнее даже Мэрилин Монро. Современные красотки, вроде Кейт Мосс и Анджелины Джоли тоже остаются далеко позади.