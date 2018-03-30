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Фанаты переживают за психику Бородиной
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Фанаты переживают за психику Бородиной 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Ксения Бородина предстала перед поклонниками с новой стрижкой. Большинство фанатов образ ведущей оценили и закидали ее комплиментами. Многие посчитали, что Ксения скинула десяток лет с обновленной прической. Правда, нашлись и те, кто посчитал, что волос на голове Бородиной визуально стало меньше.
Тем временем пользователи обеспокоены самими постами девушки. Дело в том, что ведущая выложила в микроблог два поста. В первом она написала про свои «безумства» и про то, как важно, когда кто-то готов их терпеть. Во втором, демонстрируя новую стрижку, призналась: «Психанула».
Кто-то расценил комментарии Бородиной как шутку и жажду обновлений. Но нашлись и те, кто всерьез воспринял ее публикации и стал искренне переживать за психическое состояние Ксении и пытался узнать, что произошло в жизни девушки. В ленту ведущей посыпались комментарии вроде:
«Ксюша, не мне судить, но что за "психи"?»
А один поклонник пожелал ей не переживать и выглядеть красиво.
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