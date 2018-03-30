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Самый красивый преступник станет папой
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Самый красивый преступник станет папой 

Рамблер 6 часов назад
Фото: @jmeeksofficial
Джереми Микс, получивший прозвище "самый красивый преступник" станет отцом ребенка своей богатой подружки.
По сообщениям неназванного источника издания Buzzfeed, дочь владельца магазинов Topshop Хлоя Грин беременна. Для 27-летней девушки это будет первый ребенок, а вот у Джереми дети уже есть. От первого брака у самого красивого преступника есть сын — Джереми Микс-младший.
@jmeeksofficial
Хлоя Грин информацию о своей беременности не комментирует. Но как заявляют друзья пары, девушка давно готова стать матерью и уже некоторое время не употребляет алкоголь.
Самый красивый преступник получил свое прозвище несколько лет назад, после того как полиция опубликовала в соцсетях снимок разыскиваемого нарушителя. Пост собрал более ста тысяч лайков. Мужчину посадили в тюрьму на 27 месяцев за хранение огнестрельного оружия.
После тюрьмы Джереми практически сразу подписал свой первый контракт в качестве модели. Он уже успел поучаствовать в нескольких показах, а также сняться в клипе Ольге Бузовой.
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