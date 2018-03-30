Ещё
Дочь Валерии умилила всех своим детским видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дочь Валерии умилила всех своим детским видео 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @anna_shulgina
Анна Шульгина привыкла к повышенному вниманию со стороны поклонников, в том числе фанатов своей мамы — певицы Валерии. И регулярно подогревает интерес к своей персоне. Например, экспериментирует с прическами, а потом спрашивает мнение подписчиков, как лучше, с кудряшками или без.
В этот раз она умилила поклонников, выложив в Сеть свое детское видео. Подпись к записи гласит:
«22 года назад я предсказала, как будут выглядеть "высокоинтеллектуальные" споры, дебаты в социальных сетях».
Аудитория юмор девушки оценила, закидала малышку на видео комплиментами, а теперь в шутку просит саму Анну предсказать им будущее.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем вредна гречка76
Разлучницы: актрисы, которые увели звездных мужей20
Орлова слишком сильно похудела7
Шишкова «лишила себя зрачка»26
7 худших мест для занятия сексом7
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
01:50
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
Звёзды
00:27
Шишкова «лишила себя зрачка»
Звёзды
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
01:00
172-килограммовая девушка стала королевой красоты
Красота Другое
00:26
Диброва поделилась личными свадебными фото
Звёзды
03:02
Орлова слишком сильно похудела
Звёзды
03:42
Ученые нашли женщину с идеальной походкой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение