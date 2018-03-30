Дочь Валерии умилила всех своим детским видео

Анна Шульгина привыкла к повышенному вниманию со стороны поклонников, в том числе фанатов своей мамы — певицы Валерии . И регулярно подогревает интерес к своей персоне. Например, экспериментирует с прическами, а потом спрашивает мнение подписчиков, как лучше, с кудряшками или без.

В этот раз она умилила поклонников, выложив в Сеть свое детское видео. Подпись к записи гласит:

Аудитория юмор девушки оценила, закидала малышку на видео комплиментами, а теперь в шутку просит саму Анну предсказать им будущее.