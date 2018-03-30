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Дибров: «Брать девушку надо, пока она чистая»
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Дибров: «Брать девушку надо, пока она чистая» 

Рамблер 5 часов назад
Фото: @polinadibrova
Дмитрий Дибров был женат четыре раза. Последняя его супруга Полина младше супруга почти на 30 лет. Пара воспитывает троих сыновей. Окружающие не устают восхищаться гармонией, которая царит в семье Дибровых.
Богатые знакомые Дмитрия уже не раз спрашивали ведущего, есть ли у его Полины такая же замечательная подружка, чтобы можно было на ней жениться. На это Дмитрий им отвечает:
«Дело в том, что придется педиатрию изу­чить, ведь брать девушку надо прямо со школьной скамьи. Пока она чистая, пока учителя не нашлись…»
Кроме того, Дибров утверждает, что во многом относится к Полине как к дочке, ведь она и впрямь ровесница его дочери.
При этом ведущий довольно резок в отношении женщин 45+. Он считает, что если они одиноки в этом возрасте, то виноваты сами, что не построили или не уберегли отношения, когда были помладше. Поэтому и удачно выйти замуж (Дмитрий подразумевает: за богатого) у них мало шансов:
«Если женщина осталась одна в 45+, это означает, что, скорее всего, опыт, накопленный ею в жизни, отрицательный. И мужчина, женившись на такой, не получит другиню-берегиню, понималку-обещалку, которая будет спокойно ждать его до утра дома, пока он будет в поте лица трудиться».
Такая особа, как завил Дибров в интервью журналу «Теленеделя», миллионеру не нужна, потому что он не может быть подкаблучником, чего от него наверняка потребует дама с опытом.
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