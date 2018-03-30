Дибров: «Брать девушку надо, пока она чистая» 

Дмитрий Дибров был женат четыре раза. Последняя его супруга Полина младше супруга почти на 30 лет. Пара воспитывает троих сыновей. Окружающие не устают восхищаться гармонией, которая царит в семье Дибровых.
Богатые знакомые Дмитрия уже не раз спрашивали ведущего, есть ли у его Полины такая же замечательная подружка, чтобы можно было на ней жениться. На это Дмитрий им отвечает:
«Дело в том, что придется педиатрию изучить, ведь брать девушку надо прямо со школьной скамьи. Пока она чистая, пока учителя не нашлись…»
Кроме того, Дибров утверждает, что во многом относится к Полине как к дочке, ведь она и впрямь ровесница его дочери.
При этом ведущий довольно резок в отношении женщин 45+. Он считает, что если они одиноки в этом возрасте, то виноваты сами, что не построили или не уберегли отношения, когда были помладше. Поэтому и удачно выйти замуж (Дмитрий подразумевает: за богатого) у них мало шансов:
«Если женщина осталась одна в 45+, это означает, что, скорее всего, опыт, накопленный ею в жизни, отрицательный. И мужчина, женившись на такой, не получит другиню-берегиню, понималку-обещалку, которая будет спокойно ждать его до утра дома, пока он будет в поте лица трудиться».
Такая особа, как завил Дибров в интервью журналу «Теленеделя», миллионеру не нужна, потому что он не может быть подкаблучником, чего от него наверняка потребует дама с опытом.