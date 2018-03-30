32-летняя супермодель в бикини затмила Волочкову

Ангел Victoria's Secret Даутцен Крус на отдыхе в Бразилии показала абсолютно развратный купальник.

Голландская модель и актриса Даутцен Крус является обладательницей прекрасной подтянутой фигуры. Конечно, иметь стройное тело — это обязанность каждой из ангелов Victoria’s Secret, однако надо заметить, что далеко не все модели, работающие с бельевым брендом, считают своей непременной обязанностью постоянно демонстрировать прелести. 32-летняя Даутцен же, понимая, что возраст у нее уже далеко не модельный, использует все средства, чтобы доказать: она еще в обойме.

Публикация от Doutzen Kroes (@doutzen) 9 Янв 2018 в 3:58 PST На этот раз модель решила пустить в ход метод, проверенный Анастасией Волочковой — продемонстрировать микробикини. Пожалуй, Крус даже удалось потеснить нашу балерину в данном амплуа… Бикини модели, которые она примерила на отдыхе в Бразилии, были очень-очень маленькими. Хейтеры даже начали обвинять девушку в разврате, правда, не смогли не отметить, что форма ей явно позволяет такие вольности. Нашлись и скептики, которые добавили ложку дегтя. Критике подверглись формы Даутцен, вернее, их отсутствие. Купальник продемонстрировал, что фигура модели очень уж спортивная, а груди и вовсе нет.

Сама модель никак на критику не отреагировала. В Instagram она не раз выкладывала фото, где видно, что пышным бюстом Крус не обладает, и вовсе не считает это недостатком. Даутцен — спортсменка, постоянно тренируется, что предполагает сокращение слоя подкожного жира, а значит, и форм. Предметом гордости Курс является пресс. Тут, кстати, у фолловеров не нашлось аргументов для критики — он действительно идеален.