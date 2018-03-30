Роман Ди Каприо с 20-летней моделью — не слух

Леонардо Ди Каприо , который обычно не стремится афишировать свои частые романы, вдруг перестал прятать свои отношения. На днях объективы фотографов поймали его с 20-летней моделью Камилой Морроне, когда влюбленные отправлялись позавтракать в одном из ресторанов Голливуда.

Пара не слишком скрывала свои чувства, держась под руку и целуясь, из чего свидетели и многочисленные СМИ сделали вывод, что актер наконец остепенился и, похоже, в отношении своей новой девушки настроен особенно серьезно.

Ди Каприо уже ранее видели покидающим дом юной красавицы, но тогда он не дал слухам развиться, а теперь стало ясно, что это были вовсе не выдумки поклонников.