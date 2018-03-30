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Бузова снялась в откровенной фотосессии для Playboy
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Бузова снялась в откровенной фотосессии для Playboy 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Instagram
Последнее время Ольга Бузова все чаще предстает перед своими многочисленными подписчиками в довольно откровенных нарядах или вовсе в нижнем белье. Кого-то это несомненно радует, а кого-то — возмущает.
Помимо того, что звезду можно застать во всей красе в её Инстаграме, Ольга уже не в первый раз снялась для популярного мужского журнала Playboy. Певица и телеведущая появится и на обложке глянца.
Что интересно, фотография с обложки, на которой Бузова одета в пиджак на голое тело и её грудь прикрывают только подтяжки, появилась в Сети почти сразу после того, как ее бывший супруг Тарасов официально объявил о беременности своей новой жены.
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