Бузова снялась в откровенной фотосессии для Playboy

Последнее время Ольга Бузова все чаще предстает перед своими многочисленными подписчиками в довольно откровенных нарядах или вовсе в нижнем белье. Кого-то это несомненно радует, а кого-то — возмущает.

Помимо того, что звезду можно застать во всей красе в её Инстаграме, Ольга уже не в первый раз снялась для популярного мужского журнала Playboy. Певица и телеведущая появится и на обложке глянца.

Что интересно, фотография с обложки, на которой Бузова одета в пиджак на голое тело и её грудь прикрывают только подтяжки, появилась в Сети почти сразу после того, как ее бывший супруг Тарасов официально объявил о беременности своей новой жены.