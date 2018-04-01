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4 железных фитнес-правила Анны Курниковой
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4 железных фитнес-правила Анны Курниковой 

The Challenger 2 часа назад
Фото: The Challenger
В конце 2016-го известная теннисистка стала мамой. А в начале этого года она опубликовала видео и вызвала восторг подписчиков: Анна танцевала на яхте и выглядела потрясающе. Как девушка работает над собой и в чём секрет её великолепной фигуры, рассказываем в нашем материале.
Спорт присутствует в жизни Анны всю жизнь: она родилась в спортивной семье, в пять лет начала заниматься теннисом, а в 14 стала профессиональным игроком. Но тренировки по шесть часов в день были не единственным правилом, которое помогало девушке оставаться на высоте.

Она сбалансированно питается

Анна не любит диеты, но считает сбалансированное питание основой всего. Она не ограничивает себя в еде и не подсчитывает калории, но предпочитает овощи и фрукты другим продуктам. Её утро начинается со стакана воды или зелёного яблока. Девушка признаётся, что в её рационе бывают «дни Макдоналдса», но это скорее исключение, чем правило.

Она регулярно занимается спортом

Анна занимается спортом каждый день. Пробежка на 5-6 километров, прыжки на скакалке или занятия йогой постоянно присутствуют в её жизни. Как бы ни складывался день, она всегда находит 30—40 минут для физической активности.
— Я обожаю тренироваться и потеть во время тренировок — это наглядный результат занятий.

Она продолжает заниматься теннисом

Анна Курникова завершила спортивную карьеру в 2003-м, но теннис до сих пор остаётся в её жизни. Она верна кортам и получает от этого истинное удовольствие. Игра в теннис улучшает координацию, это отличная аэробная нагрузка и силовая тренировка. Один из плюсов такого увлечения: за часовую игру сжигается более 500 калорий.

Она не сидит на месте

Анна не любит сидеть на месте. Катание на роликах или обычный поход в магазин — для неё важно постоянно находиться в движении. Это подтверждает её инстаграм: иногда для полноценной тренировки ей нужен только коврик или обычный стул. Анна не ищет отговорок, чтобы не идти в тренажёрный зал, она находит любую возможность работать над собой здесь и сейчас.
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