Настасья Самбурская жестко высказалась о бодипозитиве

Актриса, известная своими резкими высказываниями, объяснила свое отношение к бодипозитиву в микроблоге.

Бодипозитив — модное движение, которое призывает принять и полюбить себя со всеми особенностями и недостатками. Модели plus-size, например Эшли Грэм, смело демонстрируют свои пышные прелести, снимаясь обнаженными или в купальниках.

@samburskaya

Однако Настасья Самбурская выступила с критикой подобного отношения к себе, пространно подписав свое фото с боксерской грушей.

Сегодня я расскажу, что думаю про #бодипозитив как много в этом слове для сердца русского слилось. Да и не только для русского. Хотите быть толстушками— будьте! Но зачем эта пропаганда в массы! Зачем сбивать с толку девочек, по которым спортзал плачет. Вы хотите сказать, что здоровое, подтянутое тело, это удел мужчин? А удел женщин бутер с колбасой в складках по утрам находить? Что лучше потратить два часа на обжираловку, нежели чем на полноценное занятие спортом? Раз уж вы за принятие себя такой, какая вы есть, перестаньте и краситься, зачем синюшный цвет лица заливать тональником, зачем увеличивать губы, зачем ресницы паучьи наращивать (пожалейте арахнофобов) и когти отращивать! Ежели позитив и принятие себя и своего тела, давайте делать до конца! И про волосы не забудьте. На всеееем теле. Да, это мой комплекс, я часто даю слабину. В данный момент, временно, по техническим причинам зал мне противопоказан и всё чаще, от скуки несёт отведать чипсоидов. Именно поэтому я изволила сейчас громко визжать. Чтобы заодно достучаться и до себя! Потому что не хочу поверить в то, что толстая женщина это прекрасно, нарываясь на очередную информацию об этом. Я не призываю вас к анорексии. Подтянутое тело, только лишь! Ешьте мои хорошие, только с пониманием, что вы не вредите себе, что еда идёт вам на пользу, а не на закупорку сосудов холестерином. Жир-это лишнее. Нет возможности пойти в зал? Не отмазываемся. Приседаем дома с ребёнком, много ходим, занимаемся йогой и качаем пресс по урокам в интернете! Пьём воду, не жрем ночью.

Подписчики в основном поддержали взгляды актрисы, хотя некоторые высказали и другое мнение.

Да ужж! В таком свете — о "бодипозитиве" я ни разу не думала — и правда! Раз уж речь идёт о принятии себя такой -какая есть — зачем тогда лицо рисовать, ногти наращивать?… Проснулась, умылась и пошла такая вся! От бедра! От бедра!

Бодипозитив это когда есть человек принимает свои дефекты внешности, такие как щеки, крупный нос, маленькие глаза. И это норма, потому что все мы разные и у всех есть какие-то недостатки. А жрать по ночам, не брить подмышки, не заниматься спортом, это ЛЕНЬ, а не бодипозитив!

Как вы правы, хоть через визг хоть через крик, главное достучаться до себя, все отмазки, главное желание

Спорт — это жизнь! Другое дело, что не всем он категорически показан, есть люди, которым ну просто запрещены физические нагрузки, но таких — единицы! Заниматься спортом нужно, но не истязать себя, не мучать при этом диетами. А главное понимать, что именно так вам и комфортно😉 А на левых людей, которые думают, что всё знают, можно и наплевать зачастую…

Так бодипозитив это не про полноту. Бодипозитив это любовь к себе. Многие люди с лишним весом полюбили себя и своё тело, а это гораздо лучше для психики, нежели загонять себя в спортзал, чтобы соответствовать каким-то стандартам. Стандарты-то у всех разные. Если вам не нравится полнота, то, например, вашему соседу нравятся полные девушки, а другому соседу нравятся анорексички. Не нужно гнаться за стандартами, нужно работать со своей головой.

Отличный пост! Но по моим ощущениям и наблюдениям обычно на спорте и пп стройные девушки, а толстушек все в своей фигуре устраивает (((и когда же придет понимание, что они себя губят обжорством? Девчонки, стремитесь к здоровому телу и контролируйте качество того, что в топку летит!

Настасья, ты красотка)) шикарное тело и прекрасные мысли. Каждая женщина должна понимать, что спорт — это прежде всего здоровье и фигура. И чипсоиды это лишнее, не надо))

Четко, с толком, с расстановкой! Спасибо, сен-сей, за волшебный пинок. Делайте, пожалуйста, так чаще и все начнут задумываться ещё больше об этом!