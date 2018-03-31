Ещё
Поклонники раскритиковали Королеву за наряд и лишний вес
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поклонники раскритиковали Королеву за наряд и лишний вес 

Рамблер 7 часов назад
Фото: instagram
Наташа Королева вызвала у поклонников противоречивые чувства, опубликовав фото с юбилейного концерта Владимира Винокура.
Певица предстала в облегающем коралловом комбинезоне, отделанном черным кружевом. Наряд подчеркнул все особенности фигуры Наташи, безусловно, выделив ее среди прочих гостей мэтра.
instagram
Однако не все подписчики оценили сценический образ певицы, отметив, что наряд не только безвкусный и вульгарный, но еще и подчеркивает полноту Королевой.
«Ужас! Наташа, ты ли это?»
«Ой, какая очаровательная морковка»
«Как-то вульгарно… Еще и кисточки, как на шторах» «Что с ее вкусом?! Наймите уже ей хорошего стилиста»
«Не тесноват наряд?»
«Будто из шторы шила!»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимая песня сына Плющенко шокировала сеть55
Что нельзя позволять мужчине в постели31
Самбурская жестко высказалась о бодипозитиве37
7 худших мест для занятия сексом43
Разлучницы: актрисы, которые увели звездных мужей37
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
01:50
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
Звёзды
00:27
Шишкова «лишила себя зрачка»
Звёзды
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
01:00
172-килограммовая девушка стала королевой красоты
Красота Другое
00:26
Диброва поделилась личными свадебными фото
Звёзды
03:02
Орлова слишком сильно похудела
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение