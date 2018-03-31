Поклонники раскритиковали Королеву за наряд и лишний вес

Певица предстала в облегающем коралловом комбинезоне, отделанном черным кружевом. Наряд подчеркнул все особенности фигуры Наташи, безусловно, выделив ее среди прочих гостей мэтра.

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Однако не все подписчики оценили сценический образ певицы, отметив, что наряд не только безвкусный и вульгарный, но еще и подчеркивает полноту Королевой.

«Ужас! Наташа, ты ли это?»

«Ой, какая очаровательная морковка»

«Как-то вульгарно… Еще и кисточки, как на шторах» «Что с ее вкусом?! Наймите уже ей хорошего стилиста»

«Не тесноват наряд?»