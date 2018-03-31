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Любимая песня сына Плющенко шокировала сеть
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Любимая песня сына Плющенко и Рудковской шокировала сеть 

Рамблер 2 часа назад
Саша Плющенко, сын знаменитого фигуриста и Яны Рудковской, с детства ведет активный образ жизни. На днях у него прошла очередная фотосессия, и гордая мать выложила в его инстаграм видео со съемок. Однако песня, под которую танцует мальчик, шокировала поклонников.
Певица отметила, что это любимая песня пятилетнего малыша, однако поклонники были неприятно удивлены текстом хита. Песня Black от исполнителя Gazirovka содержит такие строчки:
"Танцы в моей кровати.
Не говори мне «Хватит!»
Снимай свое платье!
Мои глаза голодные,
Беру тебя стоя.
Я так хочу тебя примерить,
Иди ко мне!"
Поклонники осудили плохой вкус Яны Рудковской, которую, впрочем, такие взрослые тексты не смущают, несмотря на то, что по профессии она — музыкальный продюсер.
"В мое время фигуристов растили на классической музыке, хореографии под аккомпанемент фортепиано. Теперь в 4 года детям включают песни про что-то там постель. Куда мы катимся. Мальчишка, как и многие дети в этом возрасте хорошенький, но что он слушает…"
"Вы послушайте о чем поется в песне. Детей учИЛИ раньше петь детские песенки про добро, а не про то, как репер читает свой реп про то, как он раздевает какую-то очередную тёлку (это взрослая песня, чуть-чуть не для детей)"
"Песня явно не для ребенка"
"Он хоть понимает, про что эта песня? Такое вообще детям слушать нельзя. "
"Зачем ребёнка подсадили на это"
"Музыка конечно для ребенка его возраста… родители куда смотрите то?!"
"Зачем ребенка подсаживаюсь на такую музыку — это же растление"
"О боже, выключите этот кошмар, бедный ребенок!"
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