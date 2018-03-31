Натали рассказала о потере ребенка

Певица стала гостьей ток-шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" и рассказала свою главную тайну.

Натали (Наталья Рудина) вышла замуж в 17 лет, но мужа начала присматривать себе уже с 13 лет. Чтобы выйти замуж за Александра Рудина , она даже вынуждена была предъявить фальшивую справку о беременности, так как была еще несовершеннолетней.

Секрет их 26-летнего брака, по мнению певицы, в том, что они развиваются вместе и дают друг другу свободу.

Первая беременность Наташи закончилась выкидышем. Сейчас у нее трое сыновей, однако певица призналась в том, что потеряла еще одного своего ребенка. Это случилось во время триумфального возвращения на сцену с песней "О боже какой мужчина!".

Из-за напряженной концертной деятельности и нервного перенапряжения у певицы замерла беременность. Натали пришлось сделать аборт, так как могло начаться заражение крови.

"Знаю причину. Я не сумела выстоять и скрыть, уберечь этого ребенка от нервотрепки", — заявила певица. А на следующий день после операции артистка выступала в Кремле.

"Сцена рисует прекрасные картинки, а домой ты приходишь и рыдаешь", — добавила Натали.

Впрочем, скорое ей удалось снова забеременеть. Натали сумела учесть прежние ошибки и родила здорового мальчика, которого супруги назвали Евгением.