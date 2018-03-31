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Натали рассказала о потере ребенка
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Натали рассказала о потере ребенка 

Рамблер 5 часов назад
Фото: @natali_star74
Певица стала гостьей ток-шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" и рассказала свою главную тайну.
Натали (Наталья Рудина) вышла замуж в 17 лет, но мужа начала присматривать себе уже с 13 лет. Чтобы выйти замуж за Александра Рудина, она даже вынуждена была предъявить фальшивую справку о беременности, так как была еще несовершеннолетней.
Секрет их 26-летнего брака, по мнению певицы, в том, что они развиваются вместе и дают друг другу свободу.
Первая беременность Наташи закончилась выкидышем. Сейчас у нее трое сыновей, однако певица призналась в том, что потеряла еще одного своего ребенка. Это случилось во время триумфального возвращения на сцену с песней "О боже какой мужчина!".
Из-за напряженной концертной деятельности и нервного перенапряжения у певицы замерла беременность. Натали пришлось сделать аборт, так как могло начаться заражение крови.
"Знаю причину. Я не сумела выстоять и скрыть, уберечь этого ребенка от нервотрепки", — заявила певица. А на следующий день после операции артистка выступала в Кремле.
"Сцена рисует прекрасные картинки, а домой ты приходишь и рыдаешь", — добавила Натали.
Впрочем, скорое ей удалось снова забеременеть. Натали сумела учесть прежние ошибки и родила здорового мальчика, которого супруги назвали Евгением.
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