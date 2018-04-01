Дочь Юдашкина снова стала мамой

Дочь Валентина Юдашкина Галина стала мамой во второй раз. А сам именитый кутюрье теперь дважды дедушка.

Знаменательное событие в семье произошло еще 28 марта, но рассказать об этом Галина решилась только совсем недавно — после выписки из роддома.

Подписчики поздравили семью Юдашкиных с этим прекрасным событием:

Уррра! растите здоровыми и счастливыми! Маме сил побольше и молочка

В сториз Галина выложила еще один снимок с младенцем:

@gyudashkina