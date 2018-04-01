Дочь Юдашкина снова стала мамой 

Дочь Валентина Юдашкина Галина стала мамой во второй раз. А сам именитый кутюрье теперь дважды дедушка.
Знаменательное событие в семье произошло еще 28 марта, но рассказать об этом Галина решилась только совсем недавно — после выписки из роддома.
Подписчики поздравили семью Юдашкиных с этим прекрасным событием:
Уррра! растите здоровыми и счастливыми! Маме сил побольше и молочка
В сториз Галина выложила еще один снимок с младенцем:
@gyudashkina
Напомним, что Галина Юдашкина и Петр Максаков поженились в 2016 году. Практически сразу у пары родился сын Анатолий. А теперь в семье снова пополнение! Оба ребенка появились на свет в США.
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