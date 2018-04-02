Певцов и Дроздова показали приемную дочь

Актеры, которые считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса, сделали неожиданное заявление.

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова счастливы вместе уже более 25 лет. Супруги воспитывают десятилетнего сына Елисея. Выяснилось, что у пары есть еще и приемная дочь. Супруги появились в передаче Первого канала «В гости по утрам» с Марией Шукшиной и представили девушку Алену, которую называют своей приемной дочерью.

Алена — наша приемная дочка. Она очень хорошая девушка. Правда, у нее есть и своя семья, мама, так что никаких документов мы официально не оформляли,

— рассказал Дмитрий.

Алена — одна из учениц студии «ПЕВЦОВЪтеатр», мастерской, которой руководят актеры. Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов настолько любят своих студентов, что каждого считают своим приемным ребенком. «Этот первый курс был особенным, такое уже вряд ли повторится.

Кадр из передачи „В гости по утрам“

Мы в них всю душу вложили, отдавались работе полностью. Поэтому теперь так сильно любим каждого. Один мой друг сказал, что, если я буду так отдаваться работе с детьми, от меня самого уже ничего не останется. Но как делать это без подобной отдачи — не знаю», — заявил Певцов.

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Фото:Instagram, Global Look Press