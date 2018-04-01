Чехова показала красноречивый снимок с кольцом 

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала у себя в Инстаграме очень красноречивый снимок. Она показала своим подписчикам фотографию, на которой изображены две руки, а на одной из них надето кольцо.
@achekhova
Подписала снимок звезда фразой, которая может значит очень многое:
Можете меня поздравить Oops!…I did it again
Подписчики светской львицы сразу же стали поздравлять Чехову:
Wowww! Будьте счастливы как никогда и навсегда!
Но многие все-таки заподозрили неладное и пока что отказываются полностью верить снимку телеведущей. Ведь она опубликовала снимок 1 апреля, в день шуток и подколов:
Ну, если не "развод", по поводу 1 апреля, то это прекрасно…
Анфиса Чехова хранит молчание и не отвечает на вопросительные комментарии своих подписчиков.
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