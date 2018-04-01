Чехова показала красноречивый снимок с кольцом

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала у себя в Инстаграме очень красноречивый снимок. Она показала своим подписчикам фотографию, на которой изображены две руки, а на одной из них надето кольцо.

@achekhova

Подписала снимок звезда фразой, которая может значит очень многое:

Можете меня поздравить Oops!…I did it again

Подписчики светской львицы сразу же стали поздравлять Чехову:

Wowww! Будьте счастливы как никогда и навсегда!

Но многие все-таки заподозрили неладное и пока что отказываются полностью верить снимку телеведущей. Ведь она опубликовала снимок 1 апреля, в день шуток и подколов:

Ну, если не "развод", по поводу 1 апреля, то это прекрасно…