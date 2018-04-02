Звезда «Дома-2» устроила шоу из своих родов

Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель впервые стала мамой. За своими родами она позволила наблюдать поклонникам.

Девушка решила рожать вместе со своим супругом, коллегой по телешоу Дмитрием Дмитренко . Трансляцию из палаты одного из московских роддомов вел сайт "Дом 2 Life" — как и дизайнер и блогер Айза Анохина полтора года назад, она разрешила поклонникам наблюдать за всем процессом подготовки к родам. Правда, они пошли не так, как планировала Ольга.

В одном из последних интервью девушка признавалась, что мечтала "испытать все положенные природой чувства", однако в начале родов попросила сделать эпидуральную анестезию.

"Я в жизни не испытывала такой боли, как сейчас",

— говорила Рапунцель в прямом эфире. Однако в остальном все прошло по плану, и уже вечером 1 апреля Ольга Рапунцель родила девочку. Малышка появилась на свет в 17:35 весом 3589 граммов и ростом 54 сантиметра. Мама и врачи уверены: девочка похожа на папу. Уверены, что родители не будут скрывать ее лица, и скоро мы в этом убедимся!