Звезда «Дома-2» устроила шоу из своих родов 

Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель впервые стала мамой. За своими родами она позволила наблюдать поклонникам.
Девушка решила рожать вместе со своим супругом, коллегой по телешоу Дмитрием Дмитренко. Трансляцию из палаты одного из московских роддомов вел сайт "Дом 2 Life" — как и дизайнер и блогер Айза Анохина полтора года назад, она разрешила поклонникам наблюдать за всем процессом подготовки к родам. Правда, они пошли не так, как планировала Ольга.
В одном из последних интервью девушка признавалась, что мечтала "испытать все положенные природой чувства", однако в начале родов попросила сделать эпидуральную анестезию.
"Я в жизни не испытывала такой боли, как сейчас",
— говорила Рапунцель в прямом эфире. Однако в остальном все прошло по плану, и уже вечером 1 апреля Ольга Рапунцель родила девочку. Малышка появилась на свет в 17:35 весом 3589 граммов и ростом 54 сантиметра. Мама и врачи уверены: девочка похожа на папу. Уверены, что родители не будут скрывать ее лица, и скоро мы в этом убедимся!