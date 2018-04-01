Дмитрий Маликов рассекретил имя сына 

Популярный певец Дмитрий Маликов наконец рассказал, как назвал ребенка. В интервью журналу Tatler он сообщил, как решили назвать малыша.
Марк — вот такое необычное имя выбрали для своего сына звездные родители.
Напомним, Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом около полутора месяцев назад. С тех пор он ни разу не обмолвился о том, как решил назвать сына. Но тут вдруг приоткрыл завесу тайны.
Дмитрий и Елена Маликовы женаты с 1992 года. У них есть 18-летняя дочь Стефания, а также 32-летняя дочь Елены от предыдущего брака Ольга.
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